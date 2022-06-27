Işıkla suyun buluştuğu zirve: Artabel Gölleri Tabiat Parkı

Dereleri, şelaleleri ve 20'den fazla buzul gölüyle ışıkla suyun buluştuğu zirve olarak nitelendirilen Gümüşhane'deki Artabel Gölleri Tabiat Parkı ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor.

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Gümüşhane’nin çatısı olarak da bilinen Artabel Gölleri Tabiat Parkı, bünyesinde barındırdığı 20’nin üzerindeki buzul gölü, endemik bitki ve canlıları, yabani hayvan çeşitliliği, zengin flora ve faunası ve eşsiz manzarası ile Türkiye'nin dört bir yanından misafirin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Şehrin en yüksek noktası olan 3 bin 331 metre rakımlı Abdalmusa zirvesi ve çok sayıda zirveyi bünyesinde barındıran Artabel Gölleri Tabiat Parkı, alçak kesimlerden yüksek kesimlere doğru açan birçok çiçeğin hem görüntüsü hem de kokusuyla bölgeye gidenlere huzur veriyor.

58 bin 590 dekarlık alana sahip Artabel Gölleri Tabiat Parkı’na, yılın ilk doğa yürüyüşü ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ortaklığında gerçekleştirildi. Sporcular 9 kilometrelik parkurda 10’dan fazla buzul gölü görme fırsatı yakaladı.

81 sporcu Gülaçar köyü Esentepe Yaylası’na kadar araçla ulaştıktan sonra buradan başladıkları yürüyüşte ilk olarak 2 bin 720 metre rakımdaki Büyük Göl’e ulaştı. Sporcular daha sonra Osmanlı-Rus harbi sırasında askerlerin boğularak şehit olması nedeniyle hüzünlü bir hikayesi olan 2 bin 980 metre rakımdaki Ahtabur Gölü’ne ulaştı. Soğuk havanın etkisiyle üşüyen sporcular, yatay geçiş yaparak ulaştıkları 2 bin 890 metre rakımdaki Adalı Göl’de yemek molası verdi.

Haziran ayının son günleri olmasına rağmen kış mevsiminden kalan dev kar kütlelerinin üzerinden geçen, göllerin içindeki buzulların üzerine çıkan sporcular adrenalin dolu bir gün yaşadı.

“BİNBİR RENK ÇİÇEK, KAR, SU, GÖLLER HARİKA”

Bölgeye ilk kez giden sporculardan Didem Kars, “İlk defa gittim, çok güzel buldum. Manzara harika, çok güzel bir doğa var. Biraz ıslandık ama olsun her şey güzeldi çünkü doğa var. Yine giderim” dedi.

Etkinliğe katılan sporculardan Emine Özengi ise “Bugün harika bir gündü. Hem yağmur hem güneş. Çok güzel bir ortamda hepsini bir arada gördük. Binbir renk çiçek, kar, su, göller harika” diye konuştu. (İHA)