İskoçya gezilecek yerler: Doğanın ve tarihin muhteşem uyumu ile İskoçya gezi rehberi

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda ile birlikte Birleşik Krallık’ı oluşturan dört ülkeden biri olan İskoçya, dünyada varlığını sürdüren en eski ülkelerden biridir. Dağları, nehirleri ve gölleriyle zengin bir doğaya sahip olan İskoçya’nın gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik...

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Sınırları içerisinde irili ufaklı 790'dan fazla ada bulunan İskoçya, eşsiz manzaralar sunan doğası, yaylaları, şatoları, festivalleri, kilt isimli ekose etek giyen erkekleri, kızıl saçlı kızları ve daha birçok özelliği ile Avrupa’nın sayılı turizm merkezlerinden biridir. İskoçya’nın tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

İSKOÇYA GEZİLECEK YERLER

EDİNBURGH / KAYA KALESİ (CASTLE ROCK)

Edinburgh Kalesi ya da diğer adıyla Castle Rock – Kaya Kalesi, 350 milyon önce faaliyettte olan sönmüş bir volkanın bacasının üstünde bulunuyor. 8 bin yıl öncesine dair yerleşim olduğuna dair kalıntılar olan bölgede, iki bin yıl öncesine ait olan iskeletler de bulunmuş. Sayısız komutanın ele geçirmek isteyip de alamadığı bu şatoda savaş döneminden kalan eşyaların yanı sıra, heykeller ve bir müze bulunuyor. Old Town-Eski Şehir'den yürüyerek kolaylıkla girişini bulabileceğiniz kalenin üzerine çıkıp, Edinburgh'u kuşbakışı izleyebilirsiniz. Ayrıca kale içerisinde St. Margaret's Chapel'i ve mücevherlerin yer aldığı bölümleri gezebilirsiniz.



EDİNBURG / HOLYROOD SARAYI

Britanya monarşisinin İskoçya'daki resmi adresidir. Royal Mile'ın güneyine doğru kalan saray, Arthur'un Koltuğu diye adlandırılan tepeye doğru bakmaktadır. Bu sarayda Kraliçe II.Elizabet bir haftalığına kalmıştır. Hollyrood Sarayı'nın ünlenmesine neden olan en önemli olay ise 16. yüzyılda İskoçya Kraliçesi Mary Stuart'ın burada yaşaması olmuş.

EDİNBURG / SCOTT ANITI

Yüksekliğinden dolayı Edinburgh ve çevresinin panoramik manzarasını seyredebileceğiniz Scott Anıtı, ihtişamlı gotik mimarisi ile ön plana çıkıyor. Dünyanın en büyük yazar anıtı olan ve yazar Sir Walter Scott anısına 1846'da dikilen bu anıtın içinde, yazarın romanlarında geçen karakterlerin heykellerini görmek mümkün. Anıtın yanında ayrıca yazarın köpeği Maida'nın heykelini göreceksiniz. Bu heykel, Walter öldüğünde onun mezarının yanında sürekli duran köpeğinin anısına yapılmış.

EDİNBURG / İSKOÇYA ULUSAL ANITI

Napolyon Savaşları sırasında ölen İskoçyalıların anısına saygı olarak yapılmıştır. Mükemmel bir manzaraya sahip konumda oluşu nedeniyle anıt, bölgenin en fazla ilgi gören turistik yerlerinden biri haline gelmiştir.

EDİNBURG / İSKOÇYA ULUSAL GALERİSİ

1859 yılında açılan İskoçya Ulusal Galerisi, büyük bir İskoç mimar William Henry Playfair tarafından tasarlanmış neoklasik bir binada yer almaktadır. Galeri, çeşitli ülkelerden klasik ve modern sanatın nihai bir koleksiyona ev sahipliği yapmaktadır. Gösterimler, ülkelere ve dönemlere göre düzenlendiğinden, İtalyan Rönesansı ile keşfetmeye başlayıp Fransız Empresyonizm ile gezinizi sona erdirebilirsiniz. Daimi serginin en önemli parçaları arasında Velazquez’in “Old Woman Frying Eggs” ve Gauguin’nın “Vision après le Sermon” bulunmaktadır.



EDİNGURG / EDİNBURG MÜZESİ

16. yüzyılın sonlarından kalma tarihi bir evde bulunan Edinburg Müzesi, şehrin tarihi hakkında bilgi edinmek isteyenlere mükemmel bir fırsat sunmaktadır. Müzede zengin bir tarihi eşya koleksiyonu bulunmaktadır. Örneğin, 17. yüzyılda İskoç Presbiteryenlerinin direnişi esnasında yaptıkları sözleşme olan Milli Ahit’in bir kopyası müzede sergilenmektedir. Müzenin amacı, şehrin tarihini interaktif bir şekilde sunmaktır. Böylece, müzenin Learning Space (Öğrenme Yeri) adı verilen bölümünde çocuklar tarihi eserleri ve replika eşyaları keşfederken keyifli zaman geçirebilmektedir. Müzede ayrıca İskoçya’ya özgü benzersiz hediyelik eşyaların satıldığı bir dükkan da bulunmaktadır.

EDİNBURG / KRALİYET BOTANİK BAHÇESİ

Bitkiler üzerine bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla kurulan bu yer, aynı zaman turistlerin ziyaretlerine de açılmıştır. 1670'lerde sağlık için şifalı bitkilerin yetiştirildiği bahçe, bugün kendine özel bir bitki koleksiyonuna sahiptir. 13 binden fazla bitki türünün yaşadığu bahçede, 3 milyondan fazla da korunmuş bitki örneği bulunmaktadır.

GLASGOW / GLASGOW KATEDRALİ

Glasgow Katedrali kentte görmeniz gereken yerlerin başında geliyor. High Kirk of Glasgow veya St. Mungo isimleriyle de bilinen devasa katedral eşsiz mimarisi ile dikkat çekiyor. Glasgow'un ilk piskoposunun adı verilen Blacader Geçidi ve yapıdaki en büyük alan olan piskoposluğun kurucusu Aziz Mungo'nun mezarının da yer aldığı salon burada görülmeye değer yerlerin başında geliyor.

GLASGOW / GLASGOW CITY CHAMBERS

Tüm Büyük Britanya'daki en güzel sivil binalardan sayılan yapı hem yerli halkın hem de turistlerin akınına uğruyor. 1888 yılında Kraliçe Victoria tarafından açılışı yapılan binanın çatısı ve kubbesine 1,5 milyon tuğla tamamen insan gücüyle döşenmiş. İtalyan Carra mermeri ile yapılan merdivenler ise Batı Avrupa'daki en büyük ve en etkileyici yollardan biri sayılıyor.

GLASGOW / STIRLING KALESİ

Stirling Kalesi, İskoçya'da bulunan ve dik kayalıkların tepesinde inşa edilmiş en etkileyici kalelerden biri. On altıncı yüzyıla ait sanat, mimari ve kültürel izlerin görülebileceği Stirling Kalesi'nin içerisinde yer alan şapelde, İskoçya Kraliçesi Mary'nin taç giyme töreni yapılmış. Tarih boyunca kanlı savaşlara tanıklık eden kaleden savaş alanlarını görebileceğiniz gibi; sergilenen savaş ve el aletlerini, dönemin yemek takımı ve kıyafetlerini de görmeniz mümkün.

GLASGOW / KELVINGROVE SANAT GALERİSİ VE MÜZESİ

Kelvingrove Sanat Müzesi'nin dünya üzerindeki en etkileyici mimariye sahip. Oldukça geniş bir koleksiyona sahip müzede Van Gogh, Renoir, Rembrant, Monet gibi sanat tarihinin önde gelen ressamlarının eserlerini görebilirsiniz.