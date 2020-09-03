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İskoçya’nın 5 bin yıllık gizemli Callanish Taşları
İskoçya’nın 5 bin yıllık gizemli Callanish Taşları
İskoçya'nın Lewis Adasındaki 'Callanish Taşları'nın yaklaşık M.Ö. 3 bin yıl öncesine ait olduğu sanılıyor.
Seyahat 3 Eylül 2020 - 09:25

Halka şeklide dizilmiş, dikili taşlardan oluşan anıtın kimler tarafından, nasıl ve neden yapıldığı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Foto: DepoPhotos

Ancak, farklı ülkelerde örnekleri olan bu tür taş yapıların anlamları ve yapılış amacına ilişkin çok sayıda teori mevcut.

Foto: DepoPhotos

Bu teorilerin birçoğu; dönemin inancına göre ay, yıldızlar ve uzak tepelerin konumu ile ilgili ritüellere göre yerleştirildiklerine ilişkin.

Foto: DepoPhotos

İçlerinden en kabul göreni ise taşların güneş ve ay hareketlerine göre sıralı olmasından yola çıkılarak bunun bir astronomik takvim olduğu yönünde.

Foto: DepoPhotos

Taş kompleksi, haç şeklinde bir ortamda yaklaşık 50 taşı içeriyor.

Foto: DepoPhotos

50 taşın 13’ü ile merkezde bir iç daire oluşturulmuş.

Foto: DepoPhotos

En büyüğü 4 metre yüksekliğindeki bu 13 taşın ortasında da bir mezar odası kalıntısı yer alıyor.

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