İskoçya’nın 5 bin yıllık gizemli Callanish Taşları

İskoçya'nın Lewis Adasındaki 'Callanish Taşları'nın yaklaşık M.Ö. 3 bin yıl öncesine ait olduğu sanılıyor.

Halka şeklide dizilmiş, dikili taşlardan oluşan anıtın kimler tarafından, nasıl ve neden yapıldığı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Ancak, farklı ülkelerde örnekleri olan bu tür taş yapıların anlamları ve yapılış amacına ilişkin çok sayıda teori mevcut.

Bu teorilerin birçoğu; dönemin inancına göre ay, yıldızlar ve uzak tepelerin konumu ile ilgili ritüellere göre yerleştirildiklerine ilişkin.

İçlerinden en kabul göreni ise taşların güneş ve ay hareketlerine göre sıralı olmasından yola çıkılarak bunun bir astronomik takvim olduğu yönünde.

Taş kompleksi, haç şeklinde bir ortamda yaklaşık 50 taşı içeriyor.

50 taşın 13’ü ile merkezde bir iç daire oluşturulmuş.

En büyüğü 4 metre yüksekliğindeki bu 13 taşın ortasında da bir mezar odası kalıntısı yer alıyor.