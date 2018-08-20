İspanya gezilecek yerler: Birbirinden güzel şehirleri ile İspanya gezi rehberi…

Akdeniz’e ve Atlantik Okyanusu’na kıyısı olan, Batı Avrupa’nın en güzel ve büyük şehirlerinden İspanya, Salvador Dali, Picasso, Gaudi ve Eduardo Chillida gibi sanatçılara ilham kaynağı olmuş, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış birbirinden güzel şehirleri ile İspanya'nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını sizler için derledik...

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İber Yarımadası’nda bulunan bölgede Portekiz ile beraber yer alan İspanya, Doğusu ve güneyinde Akdeniz, kuzey kısmında Atlas Okyanusu bulunmaktadır. Birçok kilise, saray, kale, kule gibi olağanüstü güzellikteki yapılara ev sahipliği yapan İspanya’nın gezilecek yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

İSPANYA GEZİLECEK YERLER

BARSELONA / LA SAGRADA FAMILIA KİLİSESİ

Bitmeyen Kilise veya Kutsal Aile Bazilikası olarak da anılan La Sagrada Familia Kilisesi, Katalonya'nın ve İspanya'nın en önemli mimarı olan Antoni Gaudi’nin en muhteşem eseridir ve aynı zamanda Barselona'nın en önemli simgesidir. 1882'den bu yana hala inşaası devam eden bazilikanın Gaudi'nin ölümünün 100. yılı olan 2026'da bitirilmesi planlanmaktadır. La Sagrada Familia Kilisesi’nin projesi 1881'de bir dini dernek tarafından ilk önce mimar Francecs de Villar'a verilmiş fakat bir yıl sonra yaşanılan anlaşmazlıktan dolayı proje, o anda 31 yaşında olan Antoni Gaudi'ye teklif edilmiştir. Gaudi, haç şeklindeki ilk temel plana sadık kalmış fakat daha sonra 95 X 60 m boyutlarında, 13.000 kişi kapasiteli, en büyüğü 170 metre, diğerler 100'er metre olan 18 kuleden oluşan bugünkü yapının projesini tasarlamıştır.

BARSELONA / TİBİDABO

Yapımına 1902 yılında başlanan ve Modernist-Neo Gotik tarzları harmanlanarak 60 yılda tamamlanan görkemli Kutsal Yürek Kilisesi'nin bulunduğu 512 metre yüksekliğe sahip Tibidabo Tepesi, Collserola Dağları'nın en yüksek kısmını oluşturuyor. Konumu sayesinde konuklarına etkileyici kent manzarası sunan tepede kilise dışında ayrıca en üst kısmına asansörle çıkabileceğiniz 288 metre uzunluktaki iletişim kulesi ile 1908 yılında açılan, kentte eski moda oyuncakların çalışmakta olduğu tek lunapark statüsündeki Parc d'Atraccions del Tibidabo yer alıyor.

BARSELONA / GOTİK MAHALLE

Barselona'nın merkezinde yer alır ve şehrin en eski yerleşim bölgesidir. Gotik Mahalle'deki ilk yerleşim Kartaca Kralı Hannibal'in babası olan Hamilcar Barca tarafından MÖ 230 yılında olmuştur. Barselona şehrinin adı Barca'dan gelmektedir. Bu olaydan yaklaşık 400 yıl sonra Romalılar Barca'nın şehrini istila edip yeni bir şehir kurdular. Etrafını surlarla çevirdikleri bu şehre Barcino adını verdiler. Barcino bugün Gotik Mahalle olarak bildiğimiz Eski Barcelona Şehri'nin çekirdeğini oluşturur ve hala Romalılardan kalan izleri taşır. Fakat bugün Gotik Mahalle'yi gezerken göreceğiniz sokaklar, evler, kiliseler ve diğer bir çok yapı Roma Dönemi'ne değil, 11. ve 16. yüzyıllar arasına aittir.

BARSELONA / PARK GÜELL

Carmel Tepesi'nde yer alan Park Güell, Antoni Gaudi tarafından tasarlanmış. Park Güell, Gaudi'nin yakın dostu işadamı Eusebi Güell için projelendirdiği bir bahçe-şehir kompleksidir. 20. yüzyılın başlarında 60 ev içeren bir site olarak başlanan ancak mali sebeplerden dolayı yarım kalan proje, 14 yılda sadece 2 ev tamamlanınca, parka dönüştürülmüş ve 1922'de halka açılmış. Peri masallarını andıran pavyonlar, Gotik kemerler ve konuklarına enfes deniz manzarası sunan Sala Hospitala, farklı mimari tarzları bir arada görebileceğiniz parkın içerisindeki en dikkat çekici bölümleri olarak gösteriliyor. Parkta bir diğer ilgi çeken yer ise ünlü mimarın 20 yıl boyunca oturduğu ve içerisinde günümüzde Gaudi Müzesi'nin faaliyet gösterdiği yapı.

BARSELONA / PİCASSO MÜZESİ

Dünya'nın gelmiş geçmiş en yetenekli 10 sanatçısı arasında sayılan Pablo Ruiz y Picasso, 1881'de Endülüs Özerk Bölgesi'nin Malaga şehrinde doğmuştur. Picasso gençlik yıllarını ailesi ile birlikte, bugün Barselona'da müze olan bu binada geçirmiştir. Sanatçının 6000 eserinin sergilendiği bu zengin müzede çoğu erken dönem olmak üzere farklı dönemlerden resimleri, kolaj, heykel ve seramik çalışmalarını da görebilirsiniz. Picasso'nun en ünlü bir kaç tablosu arasında sayılan La Meninas tablosu da bu müzede sergilenmektedir.

BARSELONA / CASA BATLLO

1887 ve 1905 yılları arasında inşa edilen Casa Batllo Barselona’da bulunan ikonik bir yapıdır. Antoni Gaudi’nun şaheseri olarak meşhurlaşan binanın yapımında Josep Maria Jujol, Joan Rubio, Domanec Sugranes i Gras, Francesc Berenguer i Mestres, Josep Canaleta ve Jaume Bayo gibi önemli mimarların da katkısı olmuştur. 32 metre yüksekliğindeki yapı Ekspresyonist, Katalon Modernizmi ve Modern mimari tarzlarını yansıtmaktadır.

BARSELONA / LA RAMBLAS BULVARI

La Rambla Bulvarı, Barcelona'nın en önemli ve merkezi caddesidir. Katalonya Meydanı'ndan başlayıp sahildeki Eski Liman'a (Port Vell) dek uzanır. Barcino'yu çevreleyen surların 1766'da yıkılmasının ardından tasarlanan caddeye, kenti çevreleyen dağlardan gelen yağmur sularının denize aktığı bir dere yatağının üzerine kurulduğu için bu ad verilmiş. Las Ramblas kelimesi Arapça'dan gelir ve “su yolu / nehir yatağı” anlamındadır. Etrafı yemek yeyip soluklanabileceğiniz kafe ve restoranlarla dolu caddede alışveriş yapabileceğiniz çok sayıda mağaza ile hediyelik eşya dükkânı yer alıyor. Eğer caddeye meydan tarafından girecek olursanız sırasıyla Font de Canaletes, Mercat de La Boqueria, Gran Teatre del Liceu ve Kristof Kolomb Heykeli'ni görebilirsiniz.

MADRİD / PRADO MÜZESİ

Madrid Prado Müzesi, güzel sanatlar (özellikle ortaçağ Avrupa resim sanatı) alanında İspanya'nın en önemli, dünyanın sayılı müzelerinden biridir. Hatta zenginlik ve önem açısından otariteler bu müzeyi Louvre, British Museum ve Hermitage ile birlikte dünyanın en önemli dört sanat müzesi arasında saymaktadır. Müze 1816 yılında İspanyol Kraliyet Ailesi'nin 1510 parçalı koleksiyonunun halka açılması ismini duyurmuştur. Günümüze dek koleksiyona katıln pek çok değerli eserlerle toplam sayı onbinleri bulmuştur; 7,600 resim, 1,000 heykel, 4,800 baskı, 8,200 çizim. Bu eserlerin büyük çoğunluğu İspanyo ve Avrupa sanatına ait nadide parçalardır. Francisco Goya, Valazquez, El Greco, Titian, Rubens, Bosch gibi dünyaca ünlü ressamların en ünlü tablolarını Prado'da görebilirsiniz. Valazquez'in en ünlü tablosu Las Meninas ise belki de tüm eserler içerisinde en ilgi çekenidir. Prado aynı zamanda İtalya dışındaki en zengin İtalyan resim koleksiyonuna sahip olan müzedir.

MADRİD / PUERTO DEL SOL MEYDANI

Günümüzdeki görünümünü 19. yüzyılın ortalarında edinen Puerta del Sol kentin; kültürel, siyasi ve sosyal hayatının merkezi konumunda. Calle Mayor, Calle Arsenal, Calle Arcalá gibi birçok tarihi sokağa bağlantısı olan alanda ilgi toplayan yapıların başında Casa de Correos'un ön tarafında yer alan saat geliyor. Tam karşısında çevresi fotoğraf çektirenlerle dolu olan “0 Kilometre” plakası bulunan saatin önünde her yıl 31 Aralık'ta binlerce kişi toplanıp, uzun zaman önce gelenekselleşen 12.00'da 12 üzüm yeme ritüelini gerçekleştiriyor. 1812 Anayasası'nın ve 1873'te ilk cumhuriyetin ilanlarına tanıklık eden meydanı süsleyen anıtlar ise kentin simgelerinden biri sayılan Ayı ve Çilek Ağacı ile 18. yüzyılda kentin modern bir görünüme kavuşması için çaba harcayan III. Charles heykelleri.

MADRİD / MADRİD KRALİYET SARAYI

Madrid Kraliyet Sarayı (Palacio Real de Madrid) İspanya Kraliyet Ailesi'nin Madrid'teki resmi rezidansıdır fakat sadece resmi resepsiyonlar ve seremoniler için kullanılır. 135.000 metrekare alana sahip olan sarayın 3418 odası vardır. Metrekare genişliği olarak Avrupa'nın en büyük sarayıdır. İçerisi göz kamaştırıcı bir zenginliği sergiler. Sarayın sadece belli odaları ve bölümleri gezilebilir. Saat ve halı koleksiyonu çok zengindir. Resim sanatına ilgi duyanlar içeride Caravaggio, Velazquez, Goya, Giovanni Battista gibi tanınmış ressamların eserlerini görebilir. Kraliyet Cephanesi (zırhlar, silahlar…), porselenler, gümüş takımlar, değerli mobilyalar ve Stradivarius yaaylı çalgıları koleksiyonu gibi çok zengin kraliyet koleksiyonlarını da görebilirsiniz.

MADRİD / RETİRO PARKI VE ALCALA KAPISI

19. yüzyıla dek Kraliyet ailesine ait olan Madrid'in bu en büyük parkı ve yeşil alanı Kral XII. Alfonso tarafından 20. yüzyıl başında Madrid halkına hediye edilmiştir. İspanyolca kelime anlamı “Güzel veya Keyifli İnziva” anlamına gelen yemyeşil Retiro Parkı 15.000 ağaç ve 1,4 kilometrekare büyüklüğü ile Madrid'in ortasında adeta bir yemyeşil bir ormandır. Retiro Parkı sadece yeşil alandan ibaret değildir; büyük bir yapay havuz, heykeller, sanat eserleri, spor sahaları, yürüyüş yolları ve bir saray bunlardan bazıları. Plaza de Independencia (Bağımsızlık Meydanı) Meydanı'nda bulunan Alcala Kapısı ise, Retiro Parkı'nın giriş kapısına çok yakındır. Bu anıta Alcala denmesinin sebebi ise üzerinde bulunduğu bu yolun Madrid'in batısındaki Alcala de Henares (Henares Kalesi) Şehri'ne gitmesidir. 18. yüzyılda dönemin Kralı XII. Alfonso şehre yeni ihtişamlı eserler kazandırmak istemiş ve sadece bir patika olan Alcala de Henares Yolu'nu 1778’de genişleterek üzerine bu neo klasik anıtsal kapıyı koydurmuştur.

MADRİD / BERNABEU STADYUMU

C. F. Real Madrid Futbol Kulübü'nün resmi stadyumu olan Santiago Bernabeu Stadyumu (Estadio Bernabeu) Madrid'te bir futbol sever için gezilecek yerlerin başında geliyor. 1947 yılında inşaa edilen stadyumun adı o dönemin teknik direktörü olan Santiago Bernabeu Yeste’nin adını taşıyor. Barnabeu Stadyumu 85.454 oturma yeri kapasitelidir ve ayakta izleme yeri yoktur. Dünyanın en büyük ve en ünlü stadyumlarından biri olarak 1957, 1969, 1980 ve 2014 yılı Avrupa Kupası Finalleri ile 1982 FİFA Dünya Kupası finalleri burada oynanmıştır.

GRANADA / EL HAMRA SARAYI

İslam egemenliğinin yaşandığı dönemlerde 1232 yılında yapımına başlanan nadide ve muhteşem saray, 1984 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır. Onlarca oda ve salona sahip olan El Hamra Sarayı, İspanya’da yaşanan yüzlerce yıllık İslam tarihinin en değerli yapısı olarak bilinmektedir. 1333 yılında tamamlandığında Dünya’nın en ünlü yapılarından biri haline gelen El Hamra Granada kentinin yüksek bir noktasında bulunmaktadır. Kentin sembollerinden biri olan sarayda Allah’ı zikreden birçok Arapça ifade bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ‘Allah’tan başka galip yoktur’ yazısıdır.

CORDOBA / KURTUBA CAMİİ

Hernan Ruiz the Younger, Hernan Ruiz the Elder, Hernan Ruiz III, Diego de Ochoa Praves ve Juan de Ochoa Praves gibi mimarların ortak tasarımı olan Kurtuba Camii, 736 ve 987 yılları arasında inşa edilmiş ve İspanya’nın en eski İslami mimari eserlerinden biri olarak bilinmektedir. İslam mimarisinin yanı sıra Gotik, Barok, Mağrip ve Rönesans mimari özelliklerini de yansıtmaktadır. 1293 sütuna sahip olan cami şu anda Cordoba Katedrali olarak kullanılmaktadır.

SEVİLLA / SEVİLLA KATEDRALİ

1401 ve 1528 yılları arasında inşa edilen Sevilla Katedrali oluşturulduğu dönemde Dünya’nın en büyük katedrali olma unvanını Aya Sofya’nın elinden almıştır. Sevilla’da yer alır. Alonso Martinez, Pedro Dancart, Carles Galtes de Ruan ve Alonso Rodriguez gibi mimarların Gotik mimari stiliyle tasarladığı katedral, kentin sembolüdür. Roma Katolik kilisesi olarak hizmet veren katedralin çan kulesi tam 105 metredir. Sevilla Katedrali dünyaca ünlü Kristof Kolomb, X. Alfonso, Elisabeth of Swabia gibi pek çok kaşif, bilgin ve sanatçıların ebedi istirahatgahıdır.

SAN LORENZO / EL ESCORİAL

El Escorial başkent Madrid’e 48 kilometrelik mesafede San Lorenzo kasabasında bulunmaktadır. İspanya Kralı II. Felipe’nin emri üzerine inşa edilen yapı, 1563 ve 1584 yılları arasında tamamlanabilmiştir. Tarihi, kültürel ve dini açıdan büyük değer taşıyan El Escorial iki mimari kompleksten meydana gelmektedir. Bu manastır aynı zamanda içerisinde Arapça el yazmaları dahil olmak üzere yüzlerce kitabı barındıran bir kütüphane görevi de üstlenmektedir.El Escorial, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer almaktadır.