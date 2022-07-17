İspanya’da atın kalbine dokunmak için yarıştılar

İspanya'da her yıl düzenlenen Sant Marti Festivali'nde yine heyecan ve eğlence dolu dakikalar yaşandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İspanya’daki geleneksel Sant Marti Festivali yine renkli anlara sahne oldu. Yerel dilde Caixer ismi verilen usta biniciler, atlarıyla kent meydanına geliyor ve atlarını burada kalabalığın içinde şaha kaldırıyor.



Biniciler, halkın arasında ürken ve şaha kalkan atın üzerinde kalmayı başarırken günün en kritik anı ise bu dakikalarda başlıyor. Ülkedeki başka şehirlerinde farklı isimler altında yüzyıllardır yapılan aynı özelliğe sahip festivalin can alıcı noktası, şaha kalkan atın altına girerek kalbine dokunabilmek.



Baleric Adaları’nda Es Mercadal’da yapılan festivalde Jaleo günnde bu heyecanı yaşamak isteyen yerel halk ve turistlerin oluşturduğu kalabalık, kent meydanını hıncahınç dolduruyor.