İspanya’nın cennet adası: Minorka

İspanya'ya ait, Akdeniz'deki Balear Adaları'nın bir parçası olan Minorka (Menorca), turkuvaz renkli denizi, sürpriz koyların içine gizlenmiş plajları, doğası, eğlence yaşamı ve tarihi dokusuyla dünya turizminin gözde adaları arasında yer alıyor.

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Batı Akdeniz’in kalbinde stratejik bir konuma sahip bir yerleşim bölgesi olmasının sonucu olarak ada zengin bir tarihe sahip. Naveta des Tudons, talayotik yerleşim yeri Torre d’en Galmés, Fornells’teki kule, Fort Marlborough ve Cova de s’Aigua gibi adanın büyüleyici tarihini yansıtan çok sayıda anıt mevcut.

Bozulmamış doğasının özel kuldığı Menorca’da, hem denizde hem de karada çeşitli aktiviteler yapılabiliyor. Denizi sevenler için ada adeta bir cennet. Sadece turkuvaz renkli denizinde yüzmek, kumsallarında güneşlenmekle yetinmek istemeyen tatilciler, kıyı şeridinde yelkenle gezebiliyor, kürek tahtasında mağaraları ve koyları keşfediyor.

Menorca’nın güzel kırsalında yürüyüş yapmak, Rüzgar sörfü ya da gökyüzünde yamaç paraşütü deneyimiyle adayı havadan seyretmek de diğer alternatifler.

Beyazdan koyu griye nefes kesen bir ton dizisindeki plajlar ve koylar, Menorca’nın kıyı şeridini süslüyor. Çevrelerinin doğal güzelliği, korunmuş eko-sistemi Menorca plajlarının güzelliğinin sırları.



Adanın farklı kumsallarını ve koylarını karakterize eden sonsuz renk ve dokunun oluşturduğu atmosfer, sahilleri keşfetmeyi daha da heyecanlı kılıyor.

(Depo Photos)

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