İspanya’nın dünyaca ünlü kasabası: Valldemossa

Palma de Mallorca'dan Tramuntana Dağları'na arabayla 15-20 dakika uzaklıktaki Valldemossa, İspanya'nın dünyaca ünlü bir kasabası.

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Mimari dokusu ile ziyaretçilerine farklı bir dünyaya alıp götüren Valldemossa kasabası, teraslı araziyle çevrili bir tepenin üzerinde yer alıyor.

Valldemossa, adını bölgenin Mağribi toprak sahibi Muza’dan almış.

Araç trafiğine kapalı Arnavut kaldırımlı sokakları ve zengin kültürel mirasıyla kasaba, ziyaretçilerine unutamayacakları bir atmosfer sunuyor.



Valldemossa, Polonyalı besteci Frédéric Chopin ve sevgilisi Fransız yazar George Sand’in 1838-1839 kışını manastırda kiralık odalarda konaklayarak geçirdikleri yer olarak da biliniyor.

George Sand’ın ‘A Winter in Majorca’ (Majorca’da bir kış) kitabına da ilham olan kasaba, aynı zamanda Hollywood yıldızı Michael Douglas tarafından kurulan çağdaş bir kültür merkezi olan Costa Nord’a da ev sahipliği yapıyor.

Kilise, manastırlar ve tarihi eczanesi kasabanın en çok ziyaretçi alan yapıları.

Mağazalar, butikler ve bol bol yeme-içme mekanları ile çevrili olan kasabada hemen hemen her turistin alışveriş ihtiyacı rahatlıkla karşılanabiliyor.

Valldemossa’da yaşamak bir ayrıcalık olarak görülüyor ve sakinlerin kasabalarına karşı büyük bir saygıları var.

Popülerliği nedeniyle aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişinin mülk sahibi olduğu kasabada emlak fiyatları çok yüksek. Michael Douglas’ın malikanesinin değeri 62 milyon dolar.

(Fotoğraflar: Depo Photos)