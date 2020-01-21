İspanya’nın kültür ve tarih kenti Oviedo

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias özerk bölgesinin başkenti olan Oviedo, köklü geçmişi ve zengin kültürüyle Avrupa'nın gözde şehirleri arasında yer alıyor.

Etrafı dağlarla çevrili kentin nüfusu 200 bin kişi civarında.

Oviedo’nun tarihi 8. yüzyıla kadar uzanıyor.

792´de kral olan II. Alfons’un sarayını kente taşımış ve bu yeni kurulmuş yerleşkeyi kraliyetinin başkenti olarak ilan etmiş.

Santiago de Compostela hac yolu uzerinde olan kent, orta çağlarda bile tüm Avrupa çapında tanınmış bir yol menzili olmuş.

Oviedo bugünkü ana merkezindeki mimari eserleri de şehrin bin yıllık tarihine borçlu.

Sözgelimi, kentte halen faaliyette olan üniversite 1534 yılında kurulmuş.

Kentte, “Asturya Araştırma Enstitüsü” ve birçok müze de bulunmakta.

Tüm yıl boyunca kongrelerin yapıldığı, çok sayıda serginin açıldığı, konserleri verildiği Oviedo tam bir kültür şehri.

Kentteki 60 bin m2 alana sahip Campo de San Francisco Parkı, dinlenmek ve hoş vakit geçirmek isteyenler için bir kaçış noktası.

Özetle Oviedo, dağlar ve denizler arasında bulunan ortamı, halkın açıksözlüğü ve misafirperverliği ve büyük tarihi ve kültürel gelenekleri ile şirin ve görülesi bir tatil rotası.