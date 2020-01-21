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İspanya’nın kültür ve tarih kenti Oviedo
İspanya’nın kültür ve tarih kenti Oviedo
İspanya'nın kuzeyindeki Asturias özerk bölgesinin başkenti olan Oviedo, köklü geçmişi ve zengin kültürüyle Avrupa'nın gözde şehirleri arasında yer alıyor.
Seyahat 21 Ocak 2020 - 10:18

Etrafı dağlarla çevrili kentin nüfusu 200 bin kişi civarında.

Foto: DepoPhotos

Oviedo’nun tarihi 8. yüzyıla kadar uzanıyor.

Foto: DepoPhotos

792´de kral olan II. Alfons’un sarayını kente taşımış ve bu yeni kurulmuş yerleşkeyi kraliyetinin başkenti olarak ilan etmiş.

Foto: DepoPhotos

Santiago de Compostela hac yolu uzerinde olan kent, orta çağlarda bile tüm Avrupa çapında tanınmış bir yol menzili olmuş.

Foto: DepoPhotos

Oviedo bugünkü ana merkezindeki mimari eserleri de şehrin bin yıllık tarihine borçlu.

Foto: DepoPhotos

Sözgelimi, kentte halen faaliyette olan üniversite 1534 yılında kurulmuş.

Foto: DepoPhotos

Kentte, “Asturya Araştırma Enstitüsü” ve birçok müze de bulunmakta.

Foto: DepoPhotos

Tüm yıl boyunca kongrelerin yapıldığı, çok sayıda serginin açıldığı, konserleri verildiği Oviedo tam bir kültür şehri.

Foto: DepoPhotos

Kentteki 60 bin m2 alana sahip Campo de San Francisco Parkı, dinlenmek ve hoş vakit geçirmek isteyenler için bir kaçış noktası.

Foto: DepoPhotos

Özetle Oviedo, dağlar ve denizler arasında bulunan ortamı, halkın açıksözlüğü ve misafirperverliği ve büyük tarihi ve kültürel gelenekleri ile şirin ve görülesi bir tatil rotası.

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