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İspanya’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Kenti Toledo
İspanya’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Kenti Toledo
İspanya'nın ortasında Kastilya-La Mancha bölgesinin merkezi şehri Toledo, köklü tarihiyle turizm açısından ülkenin cazibe merkezlerinden.
Seyahat 6 Ağustos 2020 - 12:29

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan kent, Madrid’in 80 km güneyinde, üç yanı Tajo Nehri’yle çevrili engebeli bir burnun üzerinde yer alıyor.

Foto: Shutterstock

Tarih boyunca Romalılardan Magriplilere, Kastilyalılardan Fransızlara farklı kültürlerin yönetimi altında kalan kent, bu kültürel zenginliği mimarisinden yemeklerine kadar günümüze taşımış.

Foto: Shutterstock

Kültürel özellikleriyle İspanya’yı en iyi temsil eden şehir olarak kabul edilen Toledo, ulusal anıt ilan edilmiş.

Foto: Shutterstock

Kentte, engebeli arazi yapısı nedeniyle çoğu yokuş olan dar ve dolambaçlı sokakların hepsi Zocodover Meydanı’nda birleşiyor.

Foto: Shutterstock

Bazı kesimleri Roma ve Magripliler dönemine ait, Orta Çağ’dan kalma San Servando Şatosu’nun eteğindeki Alcántara Köprüsü ile 13. yüzyılın sonlarında inşa edilen San Martin Köprüsü, Tajo Nehri’nin iki yakasını birbirine bağlıyor.

Foto: Shutterstock

Kent surlarının bazı bölümleri Vizigotlardan kalmış, ama büyük bölümü Magripliler ya da Hristiyanlar tarafından inşa edilmiş.

Foto: Shutterstock

Aralarında VI. Alfonso’nun 1085’te şehre girerken kullandığı Eski Bisagra Kapısı’nın da bulunduğu, değişik dönemlerden kalma kapılar, günümüze dek fazla hasar görmeden gelebilmiş.

Foto: Shutterstock

10. yüzyıldan kalma Babü’l-Merdum ve Las Toernerias camileri, karma İspanyol-İslam mimari tarzı olan Mudejar üslubundaki Santa Maria la Blanca ve El Tránsito Sefhardi sinagogları, gene Mudéjar üslubundaki San Román, Cristo de la Vega, Santiago del Arrabal ve Santo Tomé kiliseleri şehrin İslam etkisi taşıyan önemli tarihsel yapılardan.

Foto: Shutterstock

Ressam El Greco’nun “Kont Orgaz’ın Gömülmesi” (1568-88) adlı ünlü tablosu da Santo Tomé Kilisesi’nin şapelinde yer alıyor.

Foto: Shutterstock

İspanyol gotik katedrallerinin en iyi örneği olarak kabul edilen Toledo Katedrali’nin yapımına 1226’da Kral III. Fernando döneminde başlanmış.

Foto: DepoPhotos

Kilisenin El Greco, Francisco Goya, Anthony van Dyck, Luis de Morales ve öteki ünlü ressamların tabloların bulunduğu zengin bir müzesi var.

Foto: DepoPhotos

San Juan de los Reyes Kilisesi Isabel üslubunda.

Foto: DepoPhotos

Bugün bir bölümü müze olan Santa Hermandad Evi de aynı döneme ait.

Foto: DepoPhotos

Kente egemen konumdaki kale ise Ordu Müzesi olarak kullanılıyor.

Foto: DepoPhotos

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