Isparta gezilecek yerler: Hititler döneminde adı “Arvaza” olan Isparta…

Dünyanın gül ihtiyacının %60’ını karşılayan aynı zamanda halılarıyla da ünlü Isparta’nın gezilecek yerleri dikkat çekiyor. Toros dağlarının batı ucunda yer alan Isparta tarihi ve doğal güzellikleriyle gezilecek pek çok yere ev sahipliği yapıyor...

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Gül diyarı Isparta ve çevresi, târih sahnesine Hititlerle çıkar. Hititler döneminde adı “Arvaza” olan Isparta’nın tarihi ve turistik yerleri hakkındaki yazımızla Isparta’yı daha yakından tanıyacaksınız…

EĞİRDİR GÖLÜ

Eğirdir Gölü, Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su gölü. Doğal içme suyu havzası olmasının yanı sıra biyolojik çeşitlilik değerleri bakımından uluslararası öneme sahip bir sulak alan. Türkiye’de 454 farklı kuş türünden 225’i Eğirdir Gölü ve çevresinde barınıyor. Eğirdir Gölü, Sultan ve Karakuş Dağları’nın arasında ve il alanının ortasında yer almaktadır. Rakımı 915 metre yüzölçümü, 465 kilometrekare olup Türkiye'nin dördüncü büyük gölüdür.

KUZ MAĞARASI

Kuz Mağarası, Kesme Kasabası'nın güneybatısında bulunan Asar Tepenin yakınında, Köprüçay Kanyonunun dik yamacında bulunur. Kretesa yaşlı kireçtaşları içerisindeki kırık üzerinde gelişmiştir. Toplam uzunluğu 224 metredir. Mağaranın girişi Köprüçayı Kanyonu’nun 90 derece dik yamacındadır. Dar girişten sonra mağara ana galeriden oluşmaktadır. Her iki bölüm de damlataş (sarkıt-dikit) oluşumları bakımından çok zengindir. Kuru bir mağaradır. Girişe göre derinliği -18 metre olan ve bütünüyle fosilleşen mağara Köprüçay’ın derine gömülmesi sonucu ortaya çıkmıştır. İçerisinde uzunlukları 15-20 metreyi bulan dev sarkıt ve dikitlerle kaplı olan Kuz Mağarası, bölgenin en güzel mağarasıdır.

ADADA ANTİK KENTİ

Kentin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte MÖ II. yüzyılda Termesosla Adada arasında yapılan bir anlaşma metninde geçmektedir. Pisidia Bölgesi'nin antik kentlerinden biri olan Adada, Isparta Sütçüler İlçe karayolu üzerinde Sağrak Köyü’ne 2 kilometre, İl merkezine 90 kilometre uzaklıktadır. Bu antik kent, Anadolu’nun en sağlam antik kentlerinden birisidir. Kentte tabanı taş döşeli bir antik yol, Roma İmparatorluk Çağı Traianus Tapınağı, İmparatorlar Tapınağı, İmparatorlar ve Zeus Megistos-Serapis Tapınağı ile Yeniköy yolu altında kalan İmparatorlar ve Aphrodite Tapınağı yer alır. Ayrıca forum, bazilika, akropol anıtsal çeşme, yönetici binası, açık hava toplantı yeri tiyatro ve mezar anıtı bulunmaktadır. Adada Antik kenti, 1888 yılında keşfedilmiştir.

PİSİDİA ANTİOKHEİA ANTİK KENTİ

Kent meyilli ve kısmen kayalık arazi üzerine kurulmuştur. Kentte Roma ve Bizans Dönemi’ne ait yapı kalıntıları bulunmaktadır. Yapılan kazı ve araştırmalarla surların geçtiği yerler tamamen belirlenmiştir. Şehrin ana giriş kapısı batıda bulunmaktadır. Şehrin kuzeyinde Su Kemerleri, Nympheum, Hamam, Palestra gibi yapıların kalıntıları mevcuttur. Merkezde Tiyatro, Tiberius Alanı, Propylon ve Augustus Tapınağı alanı bulunmaktadır. Ayrıca Tiberius alanının yakınında bir Bizans kilisesinin kalıntıları ile batıda bir bazilika kalıntısı bulunmaktadır.

AYA BANİYA KİLİSESİ

Isparta’nın eski yerleşme yerlerinden olan Turan Mahallesindedir. 1750 yıllarında yapıldığı tahmin edilmektedir. 15 x 26 metre ölçülerindedir. Dikdörtgen planlı, üç nefli ve tek apsislidir. Moloz taştan yapılmış ve sıvanmıştır. Pencere ve kapı söveleri kesme taştır. Kuzey, batı ve doğu cephelerinde alınlıklı birer giriş kapısı vardır. Üst örtü dışarıda neflerinde izlenebildiği kırma çatı, içeride ise Bağdadi tekniğinde yapılmış ve üzeri alçı ile sıvanmış çapraz tonozla örtülüdür. Dışı harçla sıvanmış on sütun ve plasterler üzerine oturur. Sütunlar kaidesiz ve alçı süslemeyle elde edilmiş Korinth başlıklıdır. Apsis tabanı ana mekandan 70 santimetre daha yüksekte olup üç pencerelidir.