İstanbul gezilecek yerler listesinde mutlaka olması gereken 10 yer

İstanbul geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu durum İstanbul şehrini turistik açıdan da zenginleştirmiştir. Eğer İstanbul'u keşfetmeye karar verdiyseniz İstanbul'un tarihi yerleri hakkında bilgiye bu yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul gezilecek yerler rehberinizde mutlaka olması gereken 10 adres...

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İstanbul, bir kültür ve sanat mozaiğidir. Tarihi surları, camileri, sarayları, müzeleriyle Avrupa ve Asya’nın buluşma noktası bu kent tarihe yolculuk yapmak isteyenlerin çekim merkezidir. İstanbul’da gezilmesi gereken tarihi ve turistik yerler nerelerdir?

İSTANBUL’DA GEZİLECEK YERLER

AYASOFYA CAMİİ VE MÜZESİ

İmparator Justinianos (527-565) tarafından dönemin iki önemli mimarı olan Miletos'lu (Milet) İsidoros ile Tralles'li (Aydın) Anthemios'a yaptırılmıştır. Tarihçi Prokopios'un aktardığına göre, 23 Şubat 532 yılında başlayan inşa, 5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmış ve kilise 27 Aralık 537 yılında törenle ibadete açılmıştır. Kaynaklarda, Ayasofya'nın açılış günü İmparator Justinianos'un, mabedin içine girip, “Tanrım bana böyle bir ibadet yeri yapabilme fırsatı sağladığın için şükürler olsun” dedikten sonra, Kudüs'teki Hz. Süleyman Mabedi'ni kastederek “Ey Süleyman seni geçtim” diye bağırdığı geçer. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethettikten sonra camiye dönüştürdüğü Ayasofya Müzesi görkemli ve büyüleyici mimarisiyle turistlerin yoğun ilgisini çeken mutlaka görülmesi gereken bir eserdir.

KAPALIÇARŞI VE MISIR ÇARŞISI

Dünyadaki ilk alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı İstanbul’un Beyazıt Camii ve Nuru Osmaniye Camii arasında yer alır. Çarşının ilk bölümü 1460 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından insanların yaptıklarını sergileyip satmaları için yaptırılmıştır. Kapalıçarşı tarihi dokusuyla 65 sokak üzerinde 4 bine yakın dükkanıyla dünyada en fazla ziyaret edilen yerlerden biridir.

Mısır Çarşısı ise İstanbul’un en eski kapalı çarşılarından biridir. 1660’da IV. Mehmed’in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından mimar Kâzım Ağa’ya yaptırılmış, altı farklı kapıdan giriş yapılan çarşıda toplam 86 dükkân yer alıyor. Eminönü'ndeki Yeni Camii ile Çiçek Pazarı’nın hemen yanında bulunan Mısır Çarşısı, kurulduğu dönemlerde, Hindistan'dan Arabistan'a kadar Uzakdoğu ülkelerinden gelen binbir çeşit baharat ve şifalı otlar özellikle bu çarşıda satılırdı. Malların büyük bir kısmı Mısır üzerinden geldiği için zamanla buraya Mısır Çarşısı denilmeye başlandı. Geleneksel Türk tadlarını arayanların gözde mekanıdır.

1453 yılında Bizans İmparatorluğunu yıkarak başkenti olan Konstantiniyye’yi(İstanbul) fetheden Fatih Sultan Mehmed tarafından 1478 yılında yaptırılan saray Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biridir. 400 yıl boyunca Osmanlı padişahlarının devleti yönettiği saray ana merkez olmuştur. İstanbul'un Sarayburnu semtinde yer alan Topkapı Sarayı’nda padişaların kişisel eşyalarının yanı sıra, Hz. Muhammed'in hırkası, sakalı, ayak izleri, Hz. İbrahim'in tenceresi, Hz. Musa'nın asası, Hz. Davud'un kılıcı, Hz. Yusuf'un cübbesi gibi önemli emanetlerin bulunduğu Kutsal Emanetler Dairesi'yle büyük ilgi çekiyor.

KIZ KULESİ

İstanbul Boğazı’nın göz bebeği niteliğinde olan ve Üsküdar'ın Salacak Sahili açıklarında bulunan Kız Kulesi, küçük bir ada’nın üzerinde inşa edilmiş tarihi bir yapıdır. İlk binası savunma alanı olarak Antik Roma Dönemi'nde inşa edilen yapı Bizans ve Osmanlı Dönemi'nde farklı amaçlar için kullanıldı. 360 derece panoramik İstanbul manzarasıyla mutlaka görülmesi gereken mekanlardandır. Kız Kulesi, yıllara meydan okuyan mimarisiyle 1995 yılından beri bir müze-restoran olarak hizmet veriyor.

DOLMABAHÇE SARAYI

Dolmabahçe Sarayı, otuzbirinci Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır. İnşasına 13 Haziran 1843 tarihinde başlanan Saray, 7 Haziran 1856 tarihinde kullanıma açılmıştır. Dolmabahçe Sarayı, imparatorluk döneminde Osmanlı Kaptan-ı Derya’sının gemileri demirlediği bir alan olarak kullanılmış daha sonra ise has bahçeye dönüştürülmüştür. Cumhuriyet döneminde ise Atatürk’ün İstanbul ziyaretlerinde kaldığı bir mekan olması ve hayata gözlerini burada yumması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Dolmabahçe, 1924 yılına kadar Osmanlı'nın yönetim merkeziydi. Saray, 1927-1949 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı makamı olarak hizmet vermiş, 1984'te “müze-saray” haline getirilmiştir.

RUMELİ HİSARI VE ANADOLU HİSARI

Boğazkesen Hisarı olarak da bilinen Rumeli Hisarı, Boğazın kuzeyinden gelebilecek saldırıları engellemek için 1452'de Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Rumeli Hisarı şimdilerde bir müze ve açık hava tiyatrosu olarak kullanılıyor.

Anadolu Hisarı ise 1395 yılında Bizans’a Karadeniz’den gelen yardımları engellemek amacıyla Yıldırım Beyazıt tarafından inşa edilen Anadolu Hisarı, İstanbul'un Anadoluhisarı semtinde bulunuyor. 7 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alan yapı, dikdörtgen biçimindeki dört katlı bir kuleden oluşuyor. Günümüzde İstanbul Boğazı’nın kenarında yer almasıyla küçük bir balıkçı kasabasını andıran Anadolu Hisarı görülmeye değer mekanlardandır.

GALATA KULESİ

Dünyanın en eski kulelerinden biri olan Galata Kulesi, Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528’de inşa edilmiştir. İlk önce fener kulesi olarak tasarlanan yapı, Osmanlı Dönemi'nde barınak daha sonra ise bir yangın gözleme kulesi olarak kullanıldı. IV. Murat döneminde Hezarfen Ahmet Çelebi, Okmeydanı’nda rüzgarları kollayıp uçuş talimleri yaptıktan sonra, tahtadan yaptırdığı kartal kanatlarını sırtına takarak 1638 yılında Galata Kulesi’nden Üsküdar-Doğancılar’a uçmuştur.Galata Kulesi 2013'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi‘ne dahil edildi.

EYÜP SULTAN CAMİİ

Eyüp Sultan Camii, İstanbul'un fethinden hemen sonra, 1458 yılında inşa edilmiştir. Eyüp Sultan Camii Eyüp semtinde olup, Haliç kıyısında yer almaktadır. Ramazan ayı ve Cuma günlerinde kalabalığın adresi olan Eyüp Sultan Camii görülmesi gereken, kutsal kabul edilen yerlerin başında gelir. Cami yanında inşa edilmiş olan Eyüp Sultan Hazretleri'nin(Hz.Halid bin Zeyd Ebû Eyyub el-Ensârî) Türbesi ve İstanbul'un ilk külliyesi yapılır. Eyüp Sultan Hazretleri'ne duyulan saygı nedeniyle tüm padişahların kılıç kuşanma törenleri Eyüp Sultan Türbesi'nde gerçekleştirilir.

Zamanla harap hale gelen cami, III. Selim tarafından minareleri ve temelleri hariç tamamen yıktırılarak yeniden yaptırır. Cami günümüzdeki halini alır.

HAYDARPAŞA GARI

Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nin önemli eserlerinden biri olan Haydarpaşa Garı’nın, yapımına 30 Mayıs 1906’da başlanmış. İki Alman mimar ve bin 500 İtalyan taş ustasının iki yıllık çalışması sonucu 1908 yılında tamamlanan ve aynı yıl 19 Mayıs’ta hizmete açılan bina, İstanbul –Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edildi. Anadolu’yu İstanbul’a bağlayan demiryolu hattının son durağı olan Haydarpaşa Garı, Padişah III. Selim’in, adını taşıyan Selimiye Kışlası’nın yapımında çok emeği geçen Haydar Paşa’ya jest olarak, bu binanın bulunduğu semte ve civarına Haydarpaşa denmesine karar vermiş. Dolayısıyla gar binası da Haydarpaşa adıyla anılır olmuş.

AYA YORGİ MANASTIRI

İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Aya Yorgi Manastırı, Prens Adaları'nın en büyüğü Büyük Ada'nın 204 metre yükseklikteki Yüce Tepe'de bulunuyor. Aya Yorgi Kilisesi(Agios Georgios Rum Ortodoks Manastırı) 1751'de yapıldı. Adını M.S. 3. yüzyılda Hıristiyan inancından dolayı öldürülen Kapadokyalı Aziz Georgios'tan (Aya Yorgos-Aya Yorgi) alan bu iki katlı, kiremit örtülü küçük yapı “Eski Kilise” diye biliniyor. Kilise ve şapelden oluşan Aya Yorgi Manastırı, Hristiyanlar tarafından dileklerin gerçekleştiği ‘kutsal yer' olarak görülüyor. Efes'teki Meryem Ana'nın Evi ile birlikte Hıristiyanlar tarafından Türkiye'deki iki hac noktasından biri kabul ediliyor. Özellikle Paskalya Dönemi'nde ziyaretçi akınına uğrayan manastıra yürüyerek ya da bisikletle ulaşılabiliyor.