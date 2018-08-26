İstanbul gezilecek yerler: Metropolün içinde tarih ve doğa…

İstanbul, tarihi surları, camileri, sarayları, müzeleriyle Avrupa ve Asya’nın buluşma noktası olan bu kent tarihe yolculuk yapmak isteyenlerin çekim merkezidir. İstanbul geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu durum İstanbul şehrini turistik açıdan da zenginleştirmiştir. İşte hem tarihi hem doğa öğeleri içeren İstanbul'un gezilecek yerleri...

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İstanbul’u keşfetmeye karar verdiyseniz İstanbul’un tarihi yerleri hakkında bilgiye bu yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul gezilecek yerler rehberinizde mutlaka olması gereken adresler ve İstanbul’un gezilecek yerleri…

KIZ KULESİ

İstanbul Boğazı'nın göz bebeği niteliğinde olan ve Üsküdar’ın Salacak Sahili açıklarında bulunan Kız Kulesi, küçük bir ada'nın üzerinde inşa edilmiş tarihi bir yapıdır. İlk binası savunma alanı olarak Antik Roma Dönemi’nde inşa edilen yapı Bizans ve Osmanlı Dönemi’nde farklı amaçlar için kullanıldı. 360 derece panoramik İstanbul manzarasıyla mutlaka görülmesi gereken mekanlardandır. Kız Kulesi, yıllara meydan okuyan mimarisiyle 1995 yılından beri bir müze-restoran olarak hizmet veriyor.

DOLMABAHÇE SARAYI

Dolmabahçe Sarayı, otuzbirinci Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır. İnşasına 13 Haziran 1843 tarihinde başlanan Saray, 7 Haziran 1856 tarihinde kullanıma açılmıştır. Dolmabahçe Sarayı, imparatorluk döneminde Osmanlı Kaptan-ı Derya'sının gemileri demirlediği bir alan olarak kullanılmış daha sonra ise has bahçeye dönüştürülmüştür. Cumhuriyet döneminde ise Atatürk'ün İstanbul ziyaretlerinde kaldığı bir mekan olması ve hayata gözlerini burada yumması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Dolmabahçe, 1924 yılına kadar Osmanlı’nın yönetim merkeziydi. Saray, 1927-1949 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı makamı olarak hizmet vermiş, 1984’te “müze-saray” haline getirilmiştir.

AYA YORGİ MANASTIRI

İstanbul’un en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Aya Yorgi Manastırı, Prens Adaları’nın en büyüğü Büyük Ada’nın 204 metre yükseklikteki Yüce Tepe’de bulunuyor. Aya Yorgi Kilisesi(Agios Georgios Rum Ortodoks Manastırı) 1751’de yapıldı. Adını M.S. 3. yüzyılda Hıristiyan inancından dolayı öldürülen Kapadokyalı Aziz Georgios’tan (Aya Yorgos-Aya Yorgi) alan bu iki katlı, kiremit örtülü küçük yapı “Eski Kilise” diye biliniyor. Kilise ve şapelden oluşan Aya Yorgi Manastırı, Hristiyanlar tarafından dileklerin gerçekleştiği ‘kutsal yer’ olarak görülüyor. Efes’teki Meryem Ana’nın Evi ile birlikte Hıristiyanlar tarafından Türkiye’deki iki hac noktasından biri kabul ediliyor. Özellikle Paskalya Dönemi’nde ziyaretçi akınına uğrayan manastıra yürüyerek ya da bisikletle ulaşılabiliyor.

RUMELİ HİSARI VE ANADOLU HİSARI

Boğazkesen Hisarı olarak da bilinen Rumeli Hisarı, Boğazın kuzeyinden gelebilecek saldırıları engellemek için 1452’de Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Rumeli Hisarı şimdilerde bir müze ve açık hava tiyatrosu olarak kullanılıyor.

Anadolu Hisarı ise 1395 yılında Bizans'a Karadeniz'den gelen yardımları engellemek amacıyla Yıldırım Beyazıt tarafından inşa edilen Anadolu Hisarı, İstanbul’un Anadoluhisarı semtinde bulunuyor. 7 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alan yapı, dikdörtgen biçimindeki dört katlı bir kuleden oluşuyor. Günümüzde İstanbul Boğazı'nın kenarında yer almasıyla küçük bir balıkçı kasabasını andıran Anadolu Hisarı görülmeye değer mekanlardandır.

GALATA KULESİ

Dünyanın en eski kulelerinden biri olan Galata Kulesi, Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528'de inşa edilmiştir. İlk önce fener kulesi olarak tasarlanan yapı, Osmanlı Dönemi’nde barınak daha sonra ise bir yangın gözleme kulesi olarak kullanıldı. IV. Murat döneminde Hezarfen Ahmet Çelebi, Okmeydanı'nda rüzgarları kollayıp uçuş talimleri yaptıktan sonra, tahtadan yaptırdığı kartal kanatlarını sırtına takarak 1638 yılında Galata Kulesi'nden Üsküdar-Doğancılar'a uçmuştur.Galata Kulesi 2013’te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi‘ne dahil edildi.

GALATA KULESİ’NİN BİLİNMEYENLERİ

EYÜP SULTAN CAMİİ

Eyüp Sultan Camii, İstanbul’un fethinden hemen sonra, 1458 yılında inşa edilmiştir. Eyüp Sultan Camii Eyüp semtinde olup, Haliç kıyısında yer almaktadır. Ramazan ayı ve Cuma günlerinde kalabalığın adresi olan Eyüp Sultan Camii görülmesi gereken, kutsal kabul edilen yerlerin başında gelir. Cami yanında inşa edilmiş olan Eyüp Sultan Hazretleri’nin(Hz.Halid bin Zeyd Ebû Eyyub el-Ensârî) Türbesi ve İstanbul’un ilk külliyesi yapılır. Eyüp Sultan Hazretleri’ne duyulan saygı nedeniyle tüm padişahların kılıç kuşanma törenleri Eyüp Sultan Türbesi’nde gerçekleştirilir.

Zamanla harap hale gelen cami, III. Selim tarafından minareleri ve temelleri hariç tamamen yıktırılarak yeniden yaptırır. Cami günümüzdeki halini alır.