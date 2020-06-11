İstanbul turizmine corona darbesi: Turist sayısı yüzde 99.9 azaldı

Corona virüsü salgını nedeniyle sınırların yurt dışı seyahatlere kapatılması hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin turizm dengelerini değiştirdi. Nisan ayında İstanbul’a gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 99,9 azaldı. İstanbul’da konaklama tesislerine geliş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 88,9 azalırken, doluluk oranları yüzde 7,7’ye düştü. Nisan ayında İstanbul’a hava yolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı 925 kişi olurken, deniz yolu üzerinden gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 35 oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, turizm sektöründe bir yılda yaşanan değişimleri Turizm Bülteni Haziran 2020 sayısında ele aldı. Yapılan istatistiki değerlendirmeler, salgının İstanbul ve Türkiye turizminde ciddi kayıplara yol açtığını gösterdi.

TURİST SAYISI YÜZDE 99,9 AZALDI

Alınan Covid-19 tedbirleri nedeniyle, Nisan ayında İstanbul'a gelen turist sayısı, bir önceki aya göre yüzde 99,7 azalarak 960 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın Nisan ayına göre ise İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 99,9 düştü. Türkiye'ye gelen turist sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 96,6 azalarak 24 bin olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,3 azaldı.

UÇAKLA 925 KİŞİ GELDİ

İstanbul'a hava yolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı, önceki aya göre 370 bin, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 milyon kişi azaldı. Deniz yolu ile gelen yolcu sayısında ise bir önceki aya göre bin 300, bir önceki yıla göre 3 bin kişilik düşüş kaydedildi. Nisan ayında İstanbul’a hava yolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı 925 kişi olurken, deniz yolu üzerinden gelen yabancı ziyaretçi sayısı 35 oldu.



HAVA TRAFİĞİ YÜZDE 99.7 AZALDI

İstanbul'a hava yolu ile gelen-giden yolcu sayısı Mayıs 2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 99,7; bir önceki aya göre ise yüzde 22,6 azalarak 25 bin olarak gerçekleşti. Bu yolcuların 5 binini iç hatlar, 20 binini dış hatlar yolcuları oluşturdu.

YÜZDE 88.9 AZALDI

Nisan 2020'de, İstanbul'da konaklama tesislerine geliş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,9, bir önceki aya göre ise yüzde 74,1 azalarak 146 bin olarak gerçekleşti. Nisan 2019'da, İstanbul'da konaklayan yabancı turist oranı yüzde 65 iken, Nisan 2020'de bu oran yüzde 48'e düştü. Toplam geceleme süresine bakıldığında ise Nisan ayında geceleme süresi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,4 azalarak, 377 bin 544 olarak gerçekleşti.

DOLULUK YÜZDE 7.7

Otel doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,2 azalarak, yüzde 7,7 düzeyinde gerçekleşti. Mart 2020'de ise yüzde 24,3 oranında doluluk gözlenmişti. Nisan ayında, ortalama kalış süresi, bakanlık belgeli konaklama tesislerinde 2.9; belediye belgeli konaklama tesislerinde ise 2.1 gün olarak hesaplandı.



ODA BAŞI GELİR 7.9 AVRO

Ortalama günlük oda fiyatı kur etkisi sonucunda bir önceki yıl Nisan ayına göre yüzde 44,6 azalarak 50.7 Avro olarak gerçekleşti. Toplam oda üzerinden hesaplanan odabaşı gelir ise yüzde 89,8 azalarak 7.92 Avro oldu.