İstanbul ve çevresinde deneyebileceğiniz dünya mutfakları

Dubb Indian / Hint Mutfağı

Sultanahmet'te, Ayasofya manzaralı mekanı ile ünlü olan Dubb Indian, İstanbul'da yer alan en iyi Hint restoranları arasında gösteriliyor. Bol baharatlı yemekleriyle öne çıkan Hint mutfağı, hem lezzet hem de görüntü olarak çeşnili tatları sevenlerin mutlaka uğraması gereken bir mekan. Dünyanın pek çok şehrinde şubesi olan Dubb Indian ayrıca Hint yemek sunum kurallarının eksiksiz uygulandığı nadir mekanlar arasında bulunuyor.

Bu lokal özelliğiyle yemek yerken kendinizi Hindistan'da hissedeceğiniz Dubb Indian'ın menüsünde bir börek çeşidi olan samosadan, tandırda ağır ağır pişen Hint ekmeği naan ve Chicken Tikka adı verilen kebaba kadar Hindistan'ın tüm geleneksel lezzetlerini bulabilirsiniz.

Ranchero / Meksika Mutfağı

İstanbul'da Suadiye, Nişantaşı ve Ataşehir'de yer alan restoranlarıyla, şehrin en geniş Meksika yemekleri çeşitliliğine sahip olan Ranchero, Meksikalı bir aile tarafından işletilen tek Meksika restoranı olma özelliği taşıyor. Meksika diyince akla ilk gelen yemeklerden olan taco ve nachos çeşitlerini yerli malzemeyle yiyebileceğiniz Ranchero'nun menüsünde pek çok farklı lezzeti bir arada bulabilirsiniz.

Acı, tatlı ve ekşi sosların birbiriyle ahenkle harmanlandığı Meksika mutfağında mutlaka denemeniz gereken lezzetler arasında mekanın özel lezzetlerinden Torre de Pollo Con Espinacas yer alıyor. Ranchero'da mutlaka tadılmalı denilen diğer yemekler arasında Taco Burger ve Tavuklu Nachos Supremo da bulunuyor.

Asuman / İran Mutfağı

Aksaray'da cadde üzerinde konumlanan Asuman, İran mutfağını denemek için İstanbul'daki en iyi adresler arasında yer alıyor. Samimi bir atmosfere sahip olan mekanda, İran mutfağının baş yemeklerinden bakhtiari kebap ve safranlı pilavı tadabilirsiniz. Meyve, kuruyemiş, pirinç, et ve çeşitli baharatlarla yapılan yemekler Türk mutfağıyla oldukça benzerlik gösteriyor.

Asuman'da tadabileceğiniz diğer lezzetler arasında arpa çorbası, fesencan ve tavuklu zereşk pilav yer alıyor. Ayrıca mekanın yanında yer alan geleneksel İran yemeklerinin malzemelerini alacağınız markete de mutlaka uğramalısınız.

Tarbuş / Suriye Mutfağı

İstanbul'da 5 farklı lokasyonda Suriye yemekleri servis eden Tarbuş'un aynı zamanda iki tane de lavaş fırını bulunuyor. En son şubesi Taksim'de açılan Tarbuş'ta, etli humus, tereyağlı fatte, yoğurtlu nohut, zeytinyağlı nohut gibi yöresel lezzetleri deneyebileceğiniz gibi pek çok çeşit kebabı da bulabilirsiniz.

Tarbuş yöresel İran restoranlarının yanında her gün taze lavaş servis edilen fırınları ile de ününü günden güne arttırıyor. Bildiğimiz lavaş hamurunun aksine, mısır unundan yaptığı lavaşla beğeni toplayan Suriye restoranının, patentini aldığı mısır lavaşını da mutlaka denemelisiniz.

Seoul Restaurant / Kore Mutfağı

İstanbul'da Sultanahmet'in oldukça merkezi bir noktasında yer alan Seoul Kore Restoranı, şehirdeki en iyi Kore restoranlarının arasında yer alıyor. Özellikle kalabalık grupların iş çıkışlarında sıklıkla tercih ettiği Seoul restoran yemek öncesi masaya dizilen Kore mezeleri ve geniş çeşitte lokal Kore yemeğine yer verilen menüsüyle hem göz dolduruyor hem de Kore yemeklerini ilk kez deneyenlerin mekandan memnun ayrılmalarını sağlıyor.

Acı ve tatlı lezzetlerin aynı tabakta buluştuğu, Seoul restoranda deneyebileceğiniz yemeklerden en ünlüleri arasında pilav, et ve sebzelerden oluşan bibimbap, soslu bir et türü bulgogi, sushinin Koreli versiyonu kimbap ve bol acı soslu pirinç keki tteokbokki yer alıyor. Ayrıca Kore'nin baştacı mezelerinden kimçi her yemeğin yanında mutlaka denemeniz gereken lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor.

İnari Sushi Omakase / Japon Mutfağı

Kuruçeşme'de yer alan modern mimari ile geleneksel Japon tarzını karıştıran İnari Omakase, sushi sevmeyenlerin bile bir kere tattıktan sonra tekrar tekrar ziyaret edecekleri kalitede sushiler yapıyor. Geleneksel sushi tarzından çok farklı, gurme ve çeşnili sushi anlayışını benimseyen İnari Sushi'de damak tadınıza uygun bir sushi türünü bulabilirsiniz.

Çıtır pırasalı, mayonezli mısır tempuralı, ister çiğ marine edilmiş balıkla, ister pişmiş malzemeyle hazırlanan yemekler sınırsız tatları bir arada deneyimlemenizi sağlıyor. İnari Omakase sushiyi sevenlerin mutlaka, sushi denemek isteyenlerin ise bir kez şans vermesi gereken mekanların başında geliyor.

Kaynak: Tatil Sepeti