İstanbul’a iki saat uzaklıkta! Görenler hayran kalıyor

Kerpe, İstanbul'a yakınlığı, el değmemiş doğası, denizi ve doğal çevresiyle dikkatleri üstüne çekiyor...

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Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı, batı Karadeniz kıyısında küçük bir yerleşim alanı olan Kerpe’ye sık çam ormanları arasından geçerek ulaşılıyor.

Karadeniz sahilinde doğal korunaklı bir liman olan Kerpe Koyu, yedinci yüzyılda Miletli veya Megaralı kolonistler tarafından Karadeniz deniz ticaret yollarının kullanılması ve korunması amacıyla bir üs-pazar yeri (emporion) ve liman kenti olarak kurulmuş.

Yarım ay şeklinde bir koyu olan Kerpe’nin en önemli özelliklerden bir tanesi de 150 metreye kadar olan sığ denizi.

Karadeniz sahilinde olmasına rağmen rüzgâr almayan bir koyda olduğu için Karadeniz’in meşhur dalgalarından pek etkilenmiyor.

Kerpe’yi güzelleştiren en önemli coğrafi oluşumlar ise Kerpe Kayalıkları. Yöresel adı Kartal Kaya olarak bilinen, yöre insanının doğası ile kaynaşmış bu falezler harika manzaralara sahip.

Karadeniz’in hırçın dalgalarına göğüs gerip, şekilden şekile giren kayalar, heykeltraşları kıskandıracak, görenleri hayrete düşürecek kadar ilginç bir görünüm sergiliyor.

Doğal hali ile korunmuş Kerpe Kayaları’nın altındaki boşluklar, dalış sporu ile ilgilenenlerin sualtında zevkli zamanlar geçirmelerini sağlıyor.

Kaya tırmanışı, trekking, dalgıçlık, balıkçılık ve yüzme gibi uğraşlarla ilgilenenler için, Kerpe ideal bölgelerden biri.

(Fotoğraflar: Cumhur Yetmez / DepoPhotos)