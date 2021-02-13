İstanbul’a yakın az bilinen şelale

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bulunan ve doğal olarak taşların oyulması ile ortaya çıkan Harmankaya Şelalesi, doğal güzellikleri ve zorlu parkuru ile maceraseverleri bekliyor.

Düzce Valiliği tarafından 2021 yılı turizm yılı olarak ilan edilmesinin ardından, Düzce'nin önemli turizm noktalarının da tanıtımı yapılmaya başlandı. Daha önce Kardüz Yaylası, Efteni Gölü, Güzeldere, Samandere ve Aydınpınar Şelalelerinin tanıtımı yapılırken, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bulunan Harmankaya içinde tanıtım filmi hazırlandı.



Düzce'ye 31 kilometre ilçeye 11 kilometre uzaklıkta bulunan Harmankaya Şelalesi kendi görkemli görüntüsünün yanında 700 metrelik zorlu yürüyüş parkuru ile de bölgenin saklı cenneti.



Dağcıların ilgi odağı olan zorlu yürüyüş parkuru ve şelale Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir tarafından özel olarak görüntülendi.

Bölgede bulunan Büyük Melen çayı üzerinde rafting ve kano yapılırken, foto safari ile çadır kampı gibi aktiviteler de yapılabiliyor.