İstanbul’a yakın masmavi plajıyla Ağva ve Ağva gezilecek yerleri…

Şehrin gürültüsünden kaçmak için yakın bir yer mi arıyorsunuz? İşte Ağva bu yerler arasında; tertemiz havası ve doğal güzellikler içerisinde tatil kaçamağı için aradığınız özelliklere sahip şirin bir kasaba. Ağva’da gezilecek yerler neresidir diyenlere işte Ağva gezi rehberi…

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Ağva, Köksu ve Yeşilçay arasındaki deltada kurulu, İstanbul'a yakın oluşu ve doğasıyla tercih edilen tatil mekanlarından biri, İstanbul’un gizli hazinesi Ağva’ya tatil için gideceklere önereceğimiz Ağva tatil rehberimiz tarihi ve turistik yerleri keşfetmenize yardımcı olacaktır…

AĞVA GEZİLECEK YERLER

Tarih öncesi kazılar Ağva ve çevresinin Neolitik çağlara kadar uzanan bir yerleşim olduğunu göstermektedir. Latince iki dere arasına kurulmuş köy anlamına gelen Ağva eski çağda Venedik ve Cenevizlilerin yerleşim yeriydi. Hitit, Frig, Roma ve Osmanlı devirlerine ait kalıntılara sahip. Gelin Kayası, Saklı Göl, Kilim Koyu, İnlese ve Gürlek Mağaraları, Ağva’nın doğal güzellikleri arasında. Sahili ve her zaman taze balık yiyebileceğiniz birçok tesisi var. Şile bezi en çok tercih edilen hediyelik eşyadır.

NASIL GİDİLİR?

İstanbul’a 110 kilometre uzaklıktaki Ağva’ya Ümraniye Şile otobanından Karabakoz, İmrenli ve Kurfallı sahil şeridi takip edilerek ulaşılabiliyor. Özel araçla gidilirken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü geçtikten sonra Şile Sarıgazi sapağına giriliyor. Şile merkezine vardığınızda Ağva sapağını göreceksiniz Sapaktan devam edildiğinde Şile çıkışına geliniyor. Buradan iki yol tercih edebilirsiniz. Biri sahil yolu 30 kilometre diğeri Teke üzerinden 50 kilometre. İstanbul Üsküdar’dan saat başı Şile Ağva otobüsleri hareket ediyor.

OCAKLIADA KALESİ

Beyaz renkli Ahmetli kireç taşları kullanılarak inşa edilmiş olan Ocaklıada Kalesi, 12 metre yüksekliğindedir. Kale, bazı araştırmacılara göre Bizans İmparatoru Andronikas tarafından yaptırılmış olduğu yönündeydi ancak elde edilen son bulgular aslında kalenin 2000 yıl önce Cenevizliler tarafından, denizden gelebilecek saldırılara karşı koyabilmek amacıyla inşa edilmiş olan kale geçmiş yüzyılar içerisinde 2 kez onarılmış olan kule, silueti ile Şile’nin simgelerinden en önemlisidir.

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ŞİLE DENİZ FENERİ

Karadeniz'in azgın dalgalarıyla boğuşan gemilere kılavuzluk yapan fener, Sultan Abdülaziz tarafından 1858-1859 yılları arasında yaptırılmıştır. Dünyanın aktif ikinci büyük feneridir. Deniz seviyesinden 60 metre yükseklikte yer alan Şile Deniz Feneri 19 metre yüksekliğinde olup, tepesine 72 basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Taş kısmının Türk mimarlar tarafından tasarlandığı fenerin metal aksamları ve mercekleri Fransa'dan getirilmiştir. Şile Feneri dakikada 4 defa çakar ve 1000 mumluk elektrik lambası ile aydınlanır. Açık havalarda 35 mile kadar ışık yayabilir.