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İstanbul’dan kartpostallık sonbahar manzaraları
İstanbul’dan kartpostallık sonbahar manzaraları
İstanbul Beykoz'da sonbahar mevsiminde dökülen ve sararan yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Seyahat 28 Kasım 2020 - 12:12

Beykoz’un doğal güzellikleri olan bölgelerde sonbahar mevsiminin son günlerinde ağaçların yapraklarını dökmesiyle rengarenk tonlar ortaya çıkmaya başladı.

(FOTO: İHA)

Riva’da sonbaharın bütün renkleri ortaya çıktı. Adeta görsel şölene dönen doğada yaprakların farklı renklere bürünmesi ayrı bir güzellik kattı.

(FOTO: İHA)

Ormanlarla kaplı Beykoz'’a havaların soğumasıyla yaprakların sararması, ormanlardaki renk cümbüşünü ortaya çıkardı.

(FOTO: İHA)

Öte yandan, sonbaharın son günlerinde ormanlık alanlarda oluşan kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi. (İHA)

Son güncelleme: 12:17 - 28.11.2020
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