İstanbul’dan kartpostallık sonbahar manzaraları
Beykoz’un doğal güzellikleri olan bölgelerde sonbahar mevsiminin son günlerinde ağaçların yapraklarını dökmesiyle rengarenk tonlar ortaya çıkmaya başladı.
Riva’da sonbaharın bütün renkleri ortaya çıktı. Adeta görsel şölene dönen doğada yaprakların farklı renklere bürünmesi ayrı bir güzellik kattı.
Ormanlarla kaplı Beykoz'’a havaların soğumasıyla yaprakların sararması, ormanlardaki renk cümbüşünü ortaya çıkardı.
Öte yandan, sonbaharın son günlerinde ormanlık alanlarda oluşan kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi. (İHA)