İstanbul’u Çamlıca’dan izlemenin bedeli 60 TL

2014 yılında 170 milyon liraya ihale edilen ancak yaklaşık 1 milyar liraya mal olan Çamlıca Kulesi ziyaretçilere kapılarını açtı.

Girişte her ziyaretçinin HES Kodu kontrolü yapıldı, ateşleri ölçüldü. 1 dakika 10 saniye süren asansör yolculuğunun ardından ziyaretçiler aynı zamanda İstanbul’un plaka numarası da olan 34’üncü kata ulaştı. Bazıları bol bol fotoğraf çekilirken, bazı ziyaretçiler görevlilerden kule hakkında bilgi aldı.



PAZAR GÜNÜ KAPALI

PTT Kule A.Ş Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, kule hakkında açıklamalarda bulundu. Kulenin hafta içi ziyaretçilerine açık olacağını belirten Söğüt, “Kulemiz pandemi koşulları nedeniyle hafta içi sabah 10, akşam 21 arasında hizmet verecek. Sadece pazar günleri kapalı olacağız. Onun dışındaki bütün günlerde burada misafirlerimizi ağırlıyor olacağız. Kulemiz zemin altında 4, toplamda 49 kattan oluşuyor. Yapısal yüksekliği zemin üzerinde 369 metre, deniz seviyesinden ise 587 yükseklikte. Kulemiz ayrıca 20 dönümlük bir peyzaj ve alanlarıyla da aynı zamanda tam bir botanik bahçesi. Kulemiz sadece seyir terasları ve restoran katlarıyla değil aslında etkinlikleriyle de İstanbul’un cazibe merkezlerinden biri haline gelecek” diye konuştu.

“TAM GİRİŞ 60, İNDİRİMLİ GİRİŞ 30 TL”

Kuleye ulaşım hakkında da açıklamalarda bulunan PTT Kule A.Ş Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, “Vatandaşlarımız için giriş ücretimiz indirimli bilet ve tam bilet olacak şekilde iki tip bir ücretlendirmemiz var. Tam ücretimiz 60 TL, indirimli ücretimiz ise 30 TL olarak sunulmaktadır. Kulemize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız toplu taşıma imkanlarını kullanabilirler. Metrolardan ve değişik güzergahlardan vatandaşlarımızı buraya taşımakla alakalı iki güzergah oluşturduk. Güzergahımızdan bir tanesi Çamlıca Camii’den başlayan güzergahla kulemize ulaşabiliyor. İkincisi ise Altunizade ve Acıbadem metrodan da vatandaşlarımızı kulemize taşıyor olacağız” ifadelerini kullandı.



“GÖKYÜZÜNDE GİBİ HİSSEDİYORUM KENDİMİ”

Kulenin ilk ziyaretçilerine Çamlıca Kulesi’nin camdan üretilmiş minyatürü hediye edildi. Gezisinin ardından duygularını paylaşan Kenan Ayvaz, “İstanbul’a bu sabah geldik kuleyi ziyaret için. Bolu’dan çıktık yola. Bir hafta önce de Almanya’dan gelmiştik. Gökyüzünde gibi hissediyorum kendimi” dedi.

(DHA)

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