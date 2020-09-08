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İstanbul’un 1000 yıllık Seferikos Sarnıcı
İstanbul’un 1000 yıllık Seferikos Sarnıcı
Yeraltındaki kagir su depoları olan sarnıçlar, Bizans Dönemi'nde, İstanbul’un su ihtiyacını karşılamakta önemli rol oynamış yapılardı.
Seyahat 8 Eylül 2020 - 15:10

Rezan Has Müzesi’nde yer alan ve geç 11. yüzyıla tarihlenen Bizans Dönemi yapısı Seferikos Sarnıcı; 48 kemer, 15 ayak ve 20 sütundan oluşuyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Kareye yakın dikdörtgen bir plana sahip olan yapı, doğrudan su biriktirmek amacıyla inşa edilmiş. Sarnıç duvarları taş, pişmiş toprak, yaprak tuğla ve horasan harç örgülü.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Bina yapımında bol miktarda devşirme malzeme kullanılmış. Erken Bizans Dönemi’nden 11.yy'a kadar farklı stillerde yapılmış sütun başlıklarını da görmek mümkün.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Sarnıç; işlevini kaybettikten sonra Cibali Sigara Tütün Fabrikası'nın tütün deposu olarak, ardından II. Dünya Savaşı yıllarında ise erzak ambarı olarak kullanılmış.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Sergi alanının içinde yer alan yapı kalıntısının ise, 17.yy. a ait olduğu düşünülüyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

İki ayrı bloktan oluşan yapının, nihai kullanım amacı kesin olarak bilinmemekle birlikte, suyun kullanımına dair bir işleve sahip olduğu tahmin ediliyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

2007 yılından bu yana aktif müzecilik anlayışı doğrultusunda özgün sergiler ve kültürel etkinlikler düzenleyen Rezan Has Müzesi, günümüzden yaklaşık 9.000 yıl öncesine tarihlenen arkeolojik eser koleksiyonuna sahip.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü içinde yer alan müze, Ramazan ve Kurban bayramlarının ilk günü ile 1 Ocak günü hariç her gün ziyaret edilebiliyor.