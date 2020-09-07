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İstanbul’un kadim çarşısı: Kapalıçarşı
İstanbul’un kadim çarşısı: Kapalıçarşı
Kapalıçarşı, İstanbul'un merkezinde Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerininin ortasında yer alan dünyanın en büyük çarşısı ve en eski kapalı çarşılarından biri.
Seyahat 7 Eylül 2020 - 11:16

Kapalıçarşı 110 bin 868 m2'lik bir alana yayılmış, 45 bin m2 kapalı alana, 65 sokak üzerinde 3600 dükkan ve toplam 14 hana sahip.

Foto: Shutterstock

Günümüzde çoğu değişikliğe uğrasa da Kapalıçarşı'nın sokakları ve hanlarının taşıdığı adlar ile eskiden orada ne yapıldığını, ne satıldığını anlamak mümkün.

Foto: Shutterstock

Çarşı’nın 11 kapısı bulunuyor.

Foto: Shutterstock

Osmanlı döneminde içinde Bedesten de bulunan kapalıçarşılar, sarayın değerli eşyalarının korunduğu hazine olmanın yanısıra ticaret yoluyla sermaye birikimi yapılmasına yol açan birer finans merkezi işlevi de taşıyordu.

Foto: Shutterstock

Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'ya gelir getirmesi amacıyla Cevahir ve Sandal bedestenlerini kurdurmuş, bunların etrafında 250 yıl boyunca İstanbul Kapalıçarşısı gelişmişti.

Foto: Shutterstock

Günümüzdeki bedestenler artık işlevlerini yitirmiş olsa da, bugün Kapalıçarşı'da oluşan arz ve talep göstergeleriyle Türkiye'deki altın ve döviz fiyatları için “Kapalıçarşı” hâlâ önemli bir merkez.

Foto: Shutterstock

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