İstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen sokağı

İstanbul'un Boğaz'a kıyısı olan semtlerinden Yeniköy, sınırları içinde keşfedilmeyi bekleyen bir sokak barındırıyor.

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Senelerce Türk-Rum dostluğuna ev sahipliği yapmış bu yer, yüz yılı aşkın koruduğu tarihi dokusuyla Kürkçü Faik Sokak.

Bugüne kadar tek bir taşın dahi yerinden oynamadığı bu sokak, yolu Yeniköy’e düşen ve İstanbul’un farklı köşelerini merak edenlerin uğrak noktası olmaya aday.

Akdoğan Özkan’ın “İstanbul’da Ölmeden Önce Yapmanız Gereken 101 Şey” kitabına da konu olmuş Kürkçü Faik Sokak, İstanbul’un gizli kalmış köşelerinden biri.

Dar ve kısa mesafesi ile geçit havasındaki sokağın bir duvarı Ayios Nikolaos Rum Ortodoks Kilisesi ile komşu diğer yanında ise eski tip evler var.