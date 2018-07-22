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İstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen sokağı
İstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen sokağı
İstanbul'un Boğaz'a kıyısı olan semtlerinden Yeniköy, sınırları içinde keşfedilmeyi bekleyen bir sokak barındırıyor.
Seyahat 22 Temmuz 2018 - 16:28

Senelerce Türk-Rum dostluğuna ev sahipliği yapmış bu yer, yüz yılı aşkın koruduğu tarihi dokusuyla Kürkçü Faik Sokak.

i1Bugüne kadar tek bir taşın dahi yerinden oynamadığı bu sokak, yolu Yeniköy’e düşen ve İstanbul’un farklı köşelerini merak edenlerin uğrak noktası olmaya aday.

i2Akdoğan Özkan’ın “İstanbul’da Ölmeden Önce Yapmanız Gereken 101 Şey” kitabına da konu olmuş Kürkçü Faik Sokak, İstanbul’un gizli kalmış köşelerinden biri.

i3Dar ve kısa mesafesi ile geçit havasındaki sokağın bir duvarı Ayios Nikolaos Rum Ortodoks Kilisesi ile komşu diğer yanında ise eski tip evler var.

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