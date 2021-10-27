Istranca ormanlarında sonbahar güzelliği

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanları, sonbaharda sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

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Yurdun dört bir yanı sonbahar mevisimiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Trakya’nın Karadeniz kıyılarına paralel olarak Bulgaristan’dan başlayıp, Kırklareli’den Tekirdağ üzerinden İstanbul’a kadar uzanan Istranca ormanlarında bu mevsimde görsel şölen yaşanıyor.

Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü Göksal Çiğdem, “Istrancaların 3’te 2’si Türkiye, 3’te 1’i Bulgaristan tarafında. Istrancalar dünyadaki sayılı doğal ormanlardan birisi. Istrancalarda çoğunlukla geniş yapraklı ormanlar var.

Yukarılara çıktığınız zaman kayınlar, aşağıda ağırlıklı olarak meşeler var. Kayın, gürgen, akçaağaç, ardıç gibi ağaçlar da bu bölgede var. Yaprak dökümü zamanında hepsi ayrı ayrı rengarenk görüntü ortaya çıkartıyor” dedi. (İHA)