İsveç gezilecek yerler: Dünyanın refah seviyesi yüksek ülkelerinden İsveç’in gezi rehberi…

Yemyeşil ormanlarla, geniş yeşil alanlarla, küçük büyük yüzlerce ada ile kaplı, sanatsal ve kültürel birikimiyle dünyanın öncü ülkelerinden biri olan İsveç'in gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte İsveç gezi rehberi...

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Kuzey Avrupa’daki İskandinavya yarımadasında yer alan İsveç, batı ve kuzeyden Norveç, doğudan ise Finlandiya ile çevrili ve güneyindeki Öresund Köprüsü ile de Danimarka'ya bağlı. İsveç'in başkenti ve aynı zamanda en büyük kenti Stokholm. Stokholm'ü Göteborg ve Malmö kentleri takip ediyor. Topraklarının %15'i Kuzey Kutup Dairesi içinde yer alan ve dünyanın refah seviyesi yüksek olan ülkelerinden İsveç’in gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik…

İSVEÇ GEZİLECEK YERLER

STOCKHOLM / GAMLA STAN

Gamla Stan İsveç'çe Eski Şehir anlamına gelir. Gamla Stan üç adadan oluşur. Bu üç ada köprüler ile hem birbirlerine hem de anakaraya bağlıdır. Stadsholmen Adası, üç adanın en büyüğüdür. Stockholm'ün en eski meydanı olan Stortorget, Kraliyet Sarayı, Kraliyet Şapeli, Katedral (Storkyrkan), Bonde Palace (Yüksek Mahkeme), İsveç Kraliyet Akademisi, tarihi alışveriş caddesi Vasterlanggatan bu ada üzerindedir. Riddarholmen Adası’nda Eski Parlamento Binası, Riddarholmen Kilisesi ve Helgeandsholmen Adası’nda ise İsveç Parlamento Binası bulunur.

STOCKHOLM / STORTORGET MEYDANI

Bu meydan İsveç'in, tarihi 1250 yılına dayanan en eski ve en önemli meydanıdır. Bir çok önemli tarihi olaylara sahne olmuştur. Bu olaylar içerisinde en önemli olanı “Kan Banyosu” adındaki trajik bir katliamdır; İsveç'in bağımsız olması üzerine Danimarkalılar 1520'de, İsveç'in kraliyet ve aristokrat ailelerinden 80 kişiyi bu meydanda katlederek meydanın ortasındaki kuyuya atmıştır. Bunun üzerine Kalmar Birliği dağılmış, hayatta kalan aristokrat ailelerden birinin oğlu olan Gustav Vasa seçimle kral olmuş ve İsveç Danimarka'dan ayrılmıştır. Meydanın üzerinde aynı zamanda 16. yüzyıldan kalma yapılar ve içindeki Nobel Müzesi’ni ziyaret edebileceğiniz İsveç Kraliyet Akademisi vardır.

STOCKHOLM / KRALİYET SARAYI

İsveç Monarşisi'nin resmi ikametgâhı olan Stockholm Kraliyet Sarayı, Gamla Stan sınırları içerisinde yer alıyor. 13 yüzyılda bir hisarın inşa edildiği tarihi alanda bulunan 600 odalı saray, 1697-1760 arasındaki süreçte günümüzdeki haline gelmiş. Tuğla ve kumtaşı kullanılarak inşa edilen görkemli yapının güneyi Slottsbacken'e, adını Medici aslanları heykellerinden alan rampaların bulunduğu kuzeyiyse Skeppsbron Rıhtımı'na bakıyor. Taht Odası, Şövalye Salonu gibi bölümlerini gezebileceğiniz sarayda 3. Gustav'ın Antika Müzesi, Kronor Müzesi gibi bölümler bulunuyor. Saray 30.000 kişilik Kraliyet Muhafız Ordusu tarafından korunur.

STOCKHOLM / VASA MÜZESİ

Vasa Müzesi, 1628'de çıktığı yolculukta yakalandığı fırtına nedeniyle batan savaş gemisine ev sahipliği yapıyor. Vasa Müzesi yılda 1.200.000 ziyaretçisi ile İsveç'in en çok ziyaret edilen müzesidir. Bu kalyon, 333 yıl deniz altında kaldıktan sonra çıkartılan, dünyanın en iyi korunmuş tarihi kalyonudur. Vasa'nın 333 senelik suyun altındaki uykusu 24 Nisan 1961'de su yüzeyine çıkartılmasıyla son bulur. 1988 yılına kadar “Wasavarvet” adı verilen geçici tersanede kalır. Bu 17 senelik süre zarfında Vasa özel bir bakım ve onarım görür. 1981 yılında İsveç hükümeti Vasa için kalıcı bir yer yapmaya karar verir ve binası için bir yarışma düzenler. Yarışmanın birincileri mimar Månsson and Dahlbäck şu anki Vasa müzesini yaparlar. 1988 yılında Vasa yarı tamamlanmış müzeye aktarılır ve 2 sene sonra müze resmi olarak ziyarete açılır. 1956 yılında bulunan batığın %95 oranında korunarak sergilendiği müzede yüzen saray niteliğindeki gemide yer alan 700 heykeli de görmek mümkün.

STOCKHOLM / STADHUSET

Kungsholmen Adası üzerinde yer alan bu bina Stockholm'ün Belediye Binası’dır ve şehrin bir numaralı simgesidir. Binanın mimari tarzı Venedik, romantik ve İsveç geleneksel tarzlarının karmasıdır. Tüm kartpostallarda ve Stockholm siluetinde Stadshuset'in devasa kulesini görebilirsiniz. 1911-1923 yılında yapılan bina suyun üzerinde yüzen bir kuğuyu andırır. 106 metre yükseklikteki kulesi kuğunun boynudur. Binanın dünyaca tanımasının bir sebebi de Nobel Bilim ve Edebiyat ödüllerinin her yıl 10 Aralık'ta bu bina içinde verilmesinden gelir. 8 milyon adet tuğladan yapılmış olan binanın dış avlusundan Stockholm’ün eşsiz manzarasını fotoğraflayabilirsiniz.

STOCKHOLM / DROTTNINGHOLM SARAYI

İsveç'in 17. Yüzyıldan kalma en iyi korunmuş sarayı olan Drottningholm İsveç Kral ve Kraliçesinin hem özel rezidansı hem de yazlık rezidansıdır. Ana kapıdan girdiğinizde solda kalan kanat (güney) kral ve kraliçenin yaşadığı bölüm olduğundan bu kısım ziyarete açık değildir. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan saray Stockholm'ün dışında, 12 kilometre mesafedeki Drottningholm Adası’ndadır. Sarayın arkasında, ücretsiz girebileceğiniz çok güzel bir bahçesi vardır. Bahçenin sağ tarafı bir gölün etrafındaki İngiliz Bahçeleri, sol tarafı ise Versay Sarayı'ndan örnek alınarak tasarlanmış barok Fransız Bahçeleri'dir.

STOCKHOLM / NORDİSKA MÜZESİ

1520'lerden günümüze, İsveç kültürüne ve etnoğrafyasına adanmış çok büyük bir müzedir. Müze binası son derece etkileyici bir mimariye sahiptir. Tuğla ve granitten inşaa edilmiştir. Mimari tarz olarak Hollanda ve Danimarka Rönesanas mimarisinden etkilenmiştir. Sergi alanları 126 metre uzunlukta çok büyük bir ana salonun etrafında toplanmıştır. Müzede 1.5 milyon parça sergilenir. Bunların arasında geleneksel kıyafetler, örtüler, ev eşyaları, beşikler, mutfak aletleri, takılar gibi İsveç folklörünün ve kültürünün ilginç parçalarını görebilirsiniz. Ayrıca 6 milyon fotoğraflık bir arşiv ile çok zengin bir kütüphanesi vardır.

STOCKHOLM / ABBA MÜZESİ

2013 yılında kurulan ABBA Müzesi, ABBA grubunun 1972-1983 yılları arasında yayınladıkları albümlerle pop müziğin zirvesine çıkmış grubun kostümlerini, kazandıkları ödülleri, kullandıkları eşyaları ve interaktif alanları içeriyor. Özellikle grubun hayranlarının Stockholm gezilecek yerler listelerinde mutlaka yer verdikleri Djurgarten üzerindeki müze aynı zamanda İsveç Müzik Onur Listesi'nin en çok ilgi çeken daimi sergilerinden birisini oluşturuyor.

GÖTEBORG / GÖTEBORG KATEDRALİ

Göteborg'un en eski kilisesi, Kral Gustav II. Adolf'un şehri almasıyla (1621) hemen inşasına başlanıyor. Kilise daha çok bir saat kulesini andırmakta ve klasik mimariyle bulunduğu bölgede dikkat çekiyor. Zaman içinde zarar gören kilise binasının günümüze ulaşan hali 1815 yılında yapılmış.

GÖTEBORG / LISEBERG PARKI

1923 yılında açılan bu eğlence parkı, İskandinavya'nın en çok ziyaret edilen eğlence parklarından biridir ve yılda yaklaşık olarak 3 milyondan fazla ziyaretçi çekmektedir. Eğlence parkı, 2005 yılında Forbes Dergisi tarafından Dünya'nın en iyi on eğlence parkından biri olarak seçilmiştir. Nefesinizi tutup çocuklar gibi eğlenebileceğiniz ender yerlerden birisidir. Bu harika park kış aylarında kapalı olup sadece noel zamanı bir haftalığına ziyaretçilerine kapılarını açmaktadır.

GÖTEBORG / GÖTEBORG SANAT MÜZESİ

Van Gogh, Picasso, Monet, Chagall, Rubens, ve Rembrandt gibi ünlü ressamların ünlü eserlerinin sergilendiği, Avrupa'nın en kapsamlı sanat müzelerinden biri.Bünyesinde resim, heykel, çizim, tasarım gibi 70 binden fazla eser bulunmakta. Sanat Müzesi, Kuzey Avrupa'nın en önemli müzelerinden biridir, 1923 yılında Göteborg'un 300. yıldönümünü kutlamak amacıyla uluslararası bir sergi için Sigrid Ericson tarafından inşa edilmiş. Alışılagelmiş Kuzey Avrupa mimarisinin neo-klasik akımı ile birlikte yorumlanarak inşa edilmesi ve ünlü Göteborg tuğlasının sarı özelliği ile oldukça dikkat çekiyor.

GÖTEBORG / HAGA KASABASI

Göteborg'un en önemli turistik merkezlerinden biri olan bu kasaba, eski kenti yansıtan, mimarisi ile hala eskiyi anımsatan yer. 18. yüzyılın başlarında Kraliçe Kristina'nın emriyle Göteborg'un ilk banliyösü kurulmuştur. Şehrin hemen dışında bulunduğu için banliyö olarak görülmüş ve şimdilerde Göteborg'un en önemli noktalarından biridir. Haga'da inşa edilmiş tarihi ahşap evler arasında sokaklarında gezmek oldukça keyiflidir.

MALMÖ / ST PETRİ KİLİSESİ

14. yüzyılda yaptırılmış İsveç gotik mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan St. Petri Kilisesi tuğlalı dış cephesi ve yüksek kulesiyle dikkat çekiyor. Kentin en eski yapılarından da biri olan kilisenin, Almanya’daki Aziz Mary Kilisesi'nden esinlenilerek inşa edildiği biliniyor.

MALMÖ / TURNING TORSO

Malmö Central Station‘dan 2.7 kilometrelik mesafede yer alan 190 metrelik yapı, bir iş merkezidir. Sıra dışı mimarisiyle dikkat çektiği için turistler yakından görmek istiyor. 2005'te faaliyete giren yapının mimarı planı Santiago Calatrava'ya ait. Diğer bir önemli nokta da binanın yenilenebilir enerji üretmesi.

MALMÖ / BELEDİYE BİNASI

Büyük Meydan'da bulunan belediye binası (Radhus), 1546'da inşa edilmiş. Dolayısıyla şehrin en eski yapılarından biri olarak bilinir. Yıllar içinde değişime uğrayan bina, son görünümünü 1864-1869 arasında aldı.