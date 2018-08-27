İsviçre gezilecek yerler: Alpler’in harika doğası ile İsviçre gezi rehberi

Alpler’in eteklerinde yer alan, doğası ve kültürüyle Avrupa’nın turizm merkezlerinden biri haline gelen, dağ tatillerinin vazgeçilmez adreslerinden biri olan İsviçre'nin gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte İsviçre tatilinde gezilecek yerler...

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Avrupa’nın kalbinde küçük ama iyi bilinen bir ülke olan İsviçre, Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya ve Lihtenştayn ile komşu. 26 kantondan oluşan ülkenin başkenti Bern, en büyük şehri Zürih’tir. Ülke, kayak merkezleri ve yürüyüş parkurları için ünlü bir turizm merkezidir. Bankacılık ve finans temel sektörlerdir ve İsviçre saat, çikolata ve yaklaşık 450 çeşit peyniri ile dünyaca ünlüdür. Şimdi, İsviçrenin gezilecek yerlerinden bazılarını tanıyalım…

İSVİÇRE’NİN GEZİLECEK YERLERİ

BERN / ESKİ ŞEHİR

Bern'in en tarihi bölgesi olarak bilinir. Eski şehir, büyük çoğunluğu 12. ila 15. yüzyıllar arasında inşa edilmiş yapıları barındırıyor. 3 tarafı Aare Nehri ile çevrelenmiş bir tepede kurulu yerleşim bölgesi, 1405'teki büyük yangına rağmen karakteristiğini korumayı başarmış. Yeşillikler içerisindeki tarih kokan bu alanda birçok tarihi çeşme, kilise ve saatler bulunmaktadır.

BERN / PARLAMENTO BİNASI

Tasarımı mimar Hans Auer tarafından yapılan İsviçre Parlamento Binası , 1092 yılında kullanılmaya başlanmış. Ulusal Konsey ile Devlet Konseyi'nin oturumlarının gerçekleştirildiği yapının iki kanadı hükümet birimlerini ve bir kütüphaneyi barındırıyor. İsviçre Federal Sarayı'nın en çok ilgi çeken noktasını iç yüksekliği 33 metre olan kubbesinin altındaki devlet arması oluşturuyor. Armanın çevresinde binanın tamamlandığı 1902 yılında var olan 22 kantonun daha küçük boyutlardaki armaları bulunuyor.

BERN / SAAT KULESİ

Bern'deki en eski yapılardan biridir. Üzerinde bir astronomik saatin bulunduğu Saat Kulesi (Zytglogge), kentin ilk yerleşim bölgesi olan Eski Şehir'in kurulduğu 1151'den, 1256 yılına kadar batı kapısı olarak kullanılmış. İnşa edilmesinin üzerinden 800 yıldan fazla süre geçmesine rağmen yenileme ve tadilat çalışmaları sayesinde orijinal görünümünü koruyan yapı, Gotik stilli ahşap süslemeleri ile dikkat çekiyor. Her saat başında saatin çanı çalar ve içerisinden horoz kanat çırparak çıkar ve öter. Bu sırada saatin yanı başındaki kum saati de ters döner.

BERN / BERN TARİH MÜZESİ

İsviçre'nin en büyük müzelerinden biridir. Bern Tarih Müzesi, 1894 yılında açılmış. Neuchâtel doğumlu mimar Andre Lambert tarafından, 15. ve 16. yüzyıl şatolarından ilham alınarak tasarlanmış bir binada faaliyet gösteren müze, 500 binin üzerinde eşyadan oluşan bir koleksiyonu barındırıyor. Kültürel tesisi ziyaret ettiğinizde tarih öncesi dönemden günümüze kadar Bern ve çevresinden toplanmış parçaları inceleyebilirsiniz. Kalıcı koleksiyonunda Asya, Okyanusya, Amerika bölgelerinden ve Antik Mısır döneminden eserlerin de bulunduğu müzenin bünyesinde Einstein'ın hayatına ve çalışmalarına ışık tutan bir bölüm yer alıyor. Görünüş itibarıyla bir ibadethaneyi andıran müze her yıl on binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

BERN / HAPİSHANE KULESİ

Hapishane Kulesi, ilk olarak 1256 yılında kentin 2. defa genişletildiği çalışmalar sırasında kapı olarak inşa edilmiş. 1640'da kent konseyinin kararıyla yıkılan bu ilk kulenin yerine yenisi 1641-1644 yılları arasındaki süreçte dikilmiş. Geçmişte suçlu kadınların cezalarını çekmeleri için tutulduğu erken Barok stilli kule, günümüzde politik oturumlara ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

ZÜRİH / FRAUMÜNSTER KİLİSESİ

Alma Kralı Lois tarafınca M.S 853 yılında inşa edilen Fraumünster Kilisesi, Roma mimarisinin en güzel örneğini yansıtıyor. İsviçre'nin en önemli görkemli yapıtlarından olan kilisenin üzerine eklenilen vitraylar, şehri otantik bir atmosfer içerisine dahil ediyor. Münsterhof Meydanı’nda konuşlanmış olan mimari yapıtın bir diğer dikkati çeken yanını ise üzerinde görülen mavi uçlu kule oluşturuyor.

ZÜRİH / ZÜRİH SANAT MÜZESİ

Zürih Sanat Müzesi birçok sanat dalını içinde barındırır. Şehrin merkezine de yakın olması sebebiyle turistlerin ilgisini çekmektedir. Tarihi ve çağdaş eserlerin bulunduğu müze gezilip görülmeye değer. Kültür merkezi niteliği taşıyan müzede; Picasso, Beckhmann, Corinth ve Chagall gibi önemli şahsiyetlerin resimleri karşınıza çıkıyor.

ZÜRİH / GROSSMUNSTER KATEDRALİ

Zürih'teki en büyük katedraldir. İkiz kuleleriyle dikkati çeken Protestan Kilisesi, “Grossmünster”, “Büyük Manastır” anlamına geliyor. 1100-1200 yılları arasında yapılmış olan Grossmünster, 9. yüzyıldan kalma bir kilisenin yerine inşa edilmiş. İsviçre'nin Almanca konuşan halkı için reform hareketlerinin ana kilisesi olmuş. Reform hareketlerinin öncülerinden Zwingli, 1519 yılından 1531 yılındaki ölümüne kadar vaazlarını burada vermiş. Şu andaki mevcut vitraylar 1900'lerde eklenmiş. Şehrin en dikkat çekici anıtlarından olan kilisenin ikiz kuleleri, 15. yüzyılda yapılmış, kulelerin örtüsü ise 18. yüzyılda örtülmüş.

ZÜRİH / İSVİÇRE ULUSAL MÜZESİ

İsviçre Ulusal Müzesi, 1898 yılından günümüze değin İsviçre geleneklerine tanıtan geniş koleksiyonuyla dikkatleri çekiyor. Göz alıcı bir tasarıma sahip olan müzede, tarihi uzantısı prehistorik çağlardan 21. yüzyıla kadar giden geniş antropoloji bölümüne yer veriliyor. Mimar Gustav Gull tarafından tasarlanan müze, içerisinde bulunan tarihi eserlerinin yanı sıra dış tasarımıyla da ziyaretçilerini büyülüyor.

ZÜRİH / ST PETERS KİLİSESİ

Şehrin en köklü kiliselerinin başında geliyor. Sonradan eklenilen Gotik tarzdaki nefi ve çan kulesi, mimari yapıtın daha eşsiz bir görünüme bürünmesine neden oluyor. Bu kiliseyi asıl önemli kılan şey kulesinde yer alan 8,7 metrelik çapı ile Avrupa'nın en büyük kilise saatine sahip olması. Bu kule kilisenin biraz tepede yer alması ile şehrin her yerinden görünüyor. Kiliseye, 18. yüzyılda eklenen, pembe turuncu mermer sütunlar da dikkat çekici özelliklerden biri.

ZÜRİH / BOTANİK BAHÇESİ

Peyzaj mimarı Fred Eicher tarafından 1972-1977 yılları arasında yapılan Zürih Botanik Bahçesi, yemyeşil uzanan görünümü sayesinde içinizde huzur verici bir etki uyandırıyor. 53.000 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu olan bahçede 8000 civarında olan bitki türü bulunuyor. Zollikerstrasse caddesinde bulunan botanik bahçesi, ailenizle birlikte doğa ile iç içe bir gün geçirebileceğiniz enfes bir yer.

CENEVRE / ST PIERRE KATEDRALİ

St Pierre Katedrali, 1160-1252 yılları arasından inşa edilmiş şehrin en ünlü ana yapıtlarından birisi. Sade ve yalın vitray süslemeleri ile beğeni toplayan mimari eserin iç yapısında parlak mumu andıran avizeler, birbirinden güzel tapınaklar ve tarihi şapel kalıntıları göze çarpıyor. Yan kısımlarında bulunan kuleleri ile son derece etkileyici bir görsellik sunuyor.

CENEVRE / JET d’EAU

Dünyanın en uzun çeşmelerinden biri olan Jet d'Eau (Su Çeşmesi), Cenevre'nin simgesi. Cenevre Gölü üzerinde yer alan Jet d'Eau, saatte 200 kilometrelik hızla 500 litre suyu 140 metre yüksekliğe fışkırtıyor. Muhteşem bir manzara oluşturan Jet d'Eau, 1891'de Rhone Nehri'nin hidrolik su basıncının azaltılması amacıyla inşa edilmişti. Ancak çok ilgi çeken ve sevilen yapı, daha sonra çeşmeye dönüştürüldü.

CENEVRE / CENEVRE SANAT VE TARİH MÜZESİ

Cenevre Sanat ve Tarih Müzesi, arkeoloji, tarih, süsleme sanatları koleksiyonlarının yanı sıra, Manet, Renoir, Monet, Hodler, Vallotton gibi çok değerli ressamların yapıtlarına ev sahipliği yapıyor. Müzede ayrıca Konrad Witz, Veronese, Cranach, Avercamp, De Keyser, Ph. de Champaigne, Ouentin de La Tour, Hogarth, Liotard, Agasse, B.Menn, Corot ve Couture çalışmalarını da görebilirsiniz.

CENEVRE / ROUSSEU ADASI

İsmini ünlü filozof Jean Jacques Rousseu'dan alan Rousseu Adası, Mont-Blanc Köprüsü'nün hemen batısında yer alıyor. Rousseu Adası'na köprüden 300 metrelik bir yürüyüş yaparak gidilebiliyor. Kent sakinlerinin kısaca İle adının verdikleri adada, Jean Jacques Rousseu'nun bir de heykeli var. Cenevre Gölü'nün nehire dönüştüğü bölgede bulunan Rousseu Adası'nda 1219 yılında yapılan şatonun sadece gözetleme kulesi günümüze kadar ulaşmış.

CENEVRE / MONT BLANC RIHTIMI

Şehrin iki yakasını birbirine bağlayan Mont Blanc Rıhtımı, Fransa Alpleri'ne karşı muazzam bir panoramik manzara sunuyor. Batısında Jean-Jacques Rousseau'nun heykeli ile sembolize edilen Rousseau Adası'nın bulunduğu Bergues Köprüsü'nden yürüyerek adaya ulaşabilirsiniz. Göl kıyısında ise, Mont Blanc Rıhtımı'nda bir anıt mezar olan Brunswick Anıtı, çarpıcı bir mimari olarak göze çarpıyor.

CENEVRE / REFORM MÜZESİ

Geçmişi 16. yüzyıl dönemlerine kadar dayanan Reform Müzesi (Museum International de la Reforme), Orta Çağ tarihine damgasını vuran ve en çok Avrupa'yı yakından etkileyen Reform hareketlerinin başlangıcını baz alıyor. Reform hareketlerinin başladığı orijinal manastır bölgesinde kurulmuş olan müzenin içerisinde kitap, el yazması, mezar taşı, kişisel obje ve heykel gibi daha pek çok tarihsel unsur sergileniyor.