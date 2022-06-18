İsviçre’nin doğa harikası: Valais Kantonu

İsviçre'nin 26 kantonundan biri olan Valais, doğası, temiz havası, konforlu tesisleriyle ülke turizminin cazibe bölgesi konumunda.

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İsviçre’nin güneybatısında bulunan Valais’in sınırları, Alp Dağları’nda Rhône Vadisi’nin üst kısmında Gletsch Buzulu’ndan başlıyor ve Cenevre Gölü’ne kadar uzanıyor.

Güney sınırı İtalya ve doğu sınırı Fransa ile komşu. Yüzölçümü 5 bin 225 kilometrekare olan kantonda 13 il ve 153 ilçe bulunuyor.

Başkenti Sion olan Valais’in resmi dilleri Fransızca ve Almanca…

Bölgede Akdeniz iklimi hakim. Alp Dağları’nın arasında olmasına rağmen yılın dört mevsimi güneş gördüğünden, üzümcülük ve meyve yetiştiriciliği bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer bulabiliyor.

Alp Dağları’nın arka planda manzaraya eşlik ettiği Valais, çok sayıda kış sporu merkezini de barındırıyor.

Yüksek rakımlı tepeler sayesinde yılın önemli bölümünde kayak yapmanın mümkün olduğu bölge, bu spor tutkunlarını fazlasıyla mutlu ediyor.

Doğa yürüyüşleri, bisiklet gibi aktivitelerin yanı sıra, berrak göllerinde yüzmek ve su sporları yapmak turistlerin ilgisini çekiyor.

(Fotoğraflar: Depo Photos)