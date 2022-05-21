İtalya gezi rehberi

Turistik açıdan dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerden biri olan İtalya, gezip görülebilecek pek çok destinasyona ev sahipliği yapıyor.

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Sanatsal ve kültürel açıdan dünyaya yön veren İtalya, bu özelliğini günümüzde hala devam ettiren ülkelerden. Kendine has mutfağı ile birbirinden lezzetli tatlara sahip olan İtalya, geçmişi Antik Çağ'a uzanan yapıları ve kutsal yerleriyle birlikte ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

İtalya gezilerinin başlangıç noktası, Avrupa'nın en gözde şehirlerinden biri olan Roma.

Kolezyum, Pantheon ve Navona Meydanı başta olmak üzere pek çok simge destinasyonun bulunduğu Roma, İtalya'nın kalbi olarak nitelendiriliyor.

Roma gezilerinden sonra ziyaretçileri, Rönesans akımının doğduğu yer olarak bilinen Floransa kucaklıyor. Görkemli yapısıyla dikkat çeken Giotto’nun Çan Kulesi ve bronz kapılarıyla ünlü Aziz Giovanni Vaftizhanesi Floransa'da görülmesi gereken yerlerden.

Yalnızca İtalya'da değil dünya çapında modanın başkenti olarak bilinen Milano, özellikle alışveriş tutkunlarının uğrak şehirlerinden. Aynı zamanda pek çok katedral, meydan, park ve bahçenin bulunduğu Milano, İtalya gezi rehberi içerisinde mutlaka bulunması gereken bir şehir.

Pompeii kalıntılarının sergilendiği arkeoloji müzesine sahip Napoli, otantik atmosferiyle Sicilya ve mozaik sanatının merkezi Ravenna, ülkenin keşfedilmesi gereken şehirlerinden.

Dünyaca ünlü eğik kuleye ev sahipliği yapan Pisa, Akdeniz manzaralarıyla huzur veren Cinque Terre, gondol turlarının vazgeçilmezi Venedik, Orta Çağ'dan kalma yapılarıyla Verona, İtalya'da gezilecek yerler arasında öne çıkıyor.

ZENGİN MUTFAK

İtalya, sanat, mimari ve kültürel yönden dünyayı etkileyen ülkelerden biri olmasının yanı sıra özellikle kendine has mutfağıyla da adından söz ettiriyor.

Pizza ve makarna denildiğinde akla ilk gelen ülke olan İtalya'da tadına bakılması gereken pek çok özel lezzet bulunuyor. Genellikle az malzeme kullanılarak yapılan İtalyan yemeklerinde başrolleri zeytinyağı, kuzu eti ve sebzeler üstleniyor. Parmesan, mozzarella, ricotta ve burrata ile süslenen yemekler, gerçek manada lezzet şölenine dönüşüyor.

Yemeklerin yanında ağırlıklı olarak şarap tüketilen İtalya, deniz ürünleri konusunda da dünyanın usta mutfaklarından birine sahip. İtalya gezileri sırasında mutlaka tadına bakılması gereken yemekler arasında Margarita pizza, Alfredo soslu Fettucine makarna, Bruschetta ve Ricotta peynirli Ravioli bulunuyor.

EĞLENCELİ GECE HAYATI

Otantik atmosferi, lezzetli mutfağı ve görkemli tarihi yapıları ile ünlü İtalya, gece hayatı bakımından da ziyaretçilerine cömert davranıyor. Özellikle Roma, gezilecek yerler açısından İtalya'nın önemli bir şehri olmasının yanı sıra eğlence hayatının da ülkedeki merkezi konumunda.

Gece kulüplerinin sabahın ilk ışıklarına dek hizmet verdiği Roma'da neredeyse her müzik tarzına hitap eden barlar bulunuyor. Misano, Rimini ve Riccione gibi sahile yakın şehirler, yaz aylarında düzenlenen plaj partileri ile ünlü. Genellikle saat 22.00 itibariyle konuklarını ağırlamaya başlayan gece kulüpleri dışında İtalya'da pek çok şarap evi hizmet veriyor. İtalya'da eğlenceli bir gece geçirilebilecek mekân önerileri arasında Riservato Beach Bar, Castello di Albola, Agua, Bobino Club ve Magic Fly bulunuyor.