İtalya gezilecek yerler: Eşsiz yapıları ile Roma gezi rehberi…

Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya sınırı olan İtalya “boğa arazisi” anlamına geliyor. İtalya’nın neredeyse tamamı dağlıktır. İtalyan kurdu, İtalya’nın gayri resmi ulusal hayvanıdır ve Roma’nın kuruluş efsanesinde büyük bir rol oynar. İtalya’da iki bağımsız devlet vardır: San Marino Cumhuriyeti ve Vatikan. San Marino, dünyanın en eski cumhuriyetidir ve en eski sürekli anayasasına sahiptir. Vatikan ise, dünyanın kendi kapılarını gece kilitleyebilen tek ülkesidir. Kendi telefon şirketi, radyo, T.V. istasyonları, parası ve hatta kendi ordusu bile var. Bu ilginç birkaç bilginin ardından İtalya’nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulacaksınız…

İTALYA GEZİLECEK YERLER

ROMA / KOLEZYUM

Colosseum olarak bilinen devasa taştan amfitiyatro, Roma halkına hediye olarak Flavian hanedanından İmparator Vespasian tarafından MS 70-72 yıllarında yaptırılmıştır. MS 80’de Vespasian’ın oğlu Titus, gladyatör savaşlar ve vahşi hayvan dövüşleri de dahil olmak üzere 100 günlük oyunlarla Kolezyum’u resmi olarak açtı açtı. Flavian Amfitiyatrosu olarak da bilinen yapı, elips şeklinde 188 metre uzunluğunda ve 156 metre genişliğindedir. Kolezyum, 2007 yılında dünyanın yedi harikasından biri olarak seçildi.

ROMA / SAN PIETRO BAZİLİKASI

Pietro Bazilikası, Christendom’un en kutsal tapınaklarından biri ve dünyanın en büyük kiliselerinden biridir. Ayrıca, tüm yıl boyunca Papa’nın birçok ayine başkanlık ettiği yerdir. Kilisenin olduğu yer MS 2. yüzyılda Aziz Petrus'un mezarının olduğu yerdir. Roma Kralı İmparator Constantinus mezarın olduğu bu kutsal yere bir kilise inşaa ettirmiş, 14. yüzyılda ise, çok eskimiş olan bu kilisenin yerine bugünkü bazilikanın inşaasına başlanmıştır. Aziz Petrus'un mezarının üzerine inşaa edildiği için Aziz Petrus Bazilikası ismi verilen kilisenin inşaatı 120 yıl sürmüştür. Katolik Hristiyanların en kutsal mabedidir. Kiliseye aynı anda 60.000 kişi sığabilir. Petrus aynı zamanda ilk papa olarak görülür. Bu sebeple bazilika katolik hristiyanlar için bir hac yeridir. San Pietro Bazilikası Rönesans Dönemi'nin dünyadaki en önemli eseridir. Duvarları, tavanları, şapelleri Michalangelo, Rafael, Bramante gibi çağının en ünlü rönesans ressamları tarafından süslenmiştir. San Pietro kilisesi bir başpiskoposluk merkezi olmadığı için katedral statüsünde değildir. Aziz Petrus Bazilikası, 190 metre uzunluğa ve orta nef ise 46 metre uzunluğa sahiptir. Kubbesinin iç çapı 42 metre, yerden yüksekliği ise 136 metredir.

ROMA / AŞK ÇAEŞMESİ

Roma deyince akla gelen ilk yerlerden biridir Aşk Çeşmesi. Nicolò Salvi tarafından tasarlanıp, 1762 yılında Pietro Bracci tarafından tamamlanan ünlü Trevi Çeşmesi, Klasik ve Barok stiliyle dünyanın en ünlü şehir eserlerinden biri olarak göz kamaştırıyor. Çeşme ile ilgili ilginç bir inanış da mevcut. Çeşmeye arkası dönük şekilde, omuzlarının üzerinden bozuk para atanların tekrar Roma'ya geleceğine inanılıyor. Bu sayede çeşmeden her yıl 1 milyon Euro'nun üzerinde para toplanıyor ve çeşitli yardım kuruluşlarına bağışlanıyor.

ROMA / PANTHEON

Dünyanın en iyi korunmuş antik yapılarından olan Pantheon, M.S. 126 yılında Roma tanrılarına adanmış bir tapınak olarak inşa edilip, 7. yüzyılda ise kiliseye dönüştürülmüş. Bu etkileyici yapının tavanı, dünyanın ilk kubbe şeklindeki tavanı olma özelliğini taşıyor ve halen de dünyanın en büyük tuğla kubbelerinden birisi.

ROMA / ROMA FORUMU

Roma Forumu, Roma antik şehrinin merkezi. Eski Roma'nın en parlak dönemlerinde şehirde festivallerin düzenlendiği, kutlamaların yapıldığı, ticaretin döndüğü yer olan forum, 8. yüzyıldan itibaren eski önemini kaybetmeye başlamış. 20. yüzyılda bu alanda kazıların yapılmasıyla ortaya tekrar çıkarılan forumda Titus Kemeri, Antoninus ve Faustina Tapınağı, Satürn Tapınağı ve Septimius Severus Kemeri, bazilika ve pazar gibi tarihten günümüze taşınmış antik çağ kalıntılarıNI görebilirsiniz.

ROMA / PALATINE TEPESİ

Roma’nın M.Ö. 753’te kurulduğu ve çeşitli kuşak yöneticilerinden gelen kalıntılarının kentin en eskilerinden biri olduğu Palatine Tepesi’dir. Roma’nın Yedi Tepesi’nin en ucunda yer alır ve şehrin mükemmel manzarasını sunar.

VENEDİK / BÜYÜK KANAL

Venedik’teki en büyük kanal, Venedik’teki su taşımacılığının yarısından fazlasını korumaktadır. San Mark Havzası’ndan geçerek lagünde bitiyor. Kanalın derinliği 5 metre iken, uzunluğu 3800 metredir. Kanalı su üzerindeki toplu taşıma, özel su taksileri veya şık gondollarla yukarıdan aşağıya gezebilirsiniz. Büyük Kanal’ın kenarlarına inşa edilen sayısı yaklaşık 200’ü bulan tüm ihtişamlı binaları görebilirsiniz. Gotik, Rönesans, Barok veya Modern Mimari stillerin güzel karışımı görebileceğiniz gerçekten etkileyici bir deneyim olacaktır.

VENEDİK / SAN MARCO MEYDANI

Napolyon tarafından “Dünyanın en güzel salonu” olarak tarif edilen ünlü Venedik meydanıdır. İsmini ihtişamlı San Marco Bazilikası’ndan alır. San Marco Meydanı batıda Ala Napoleonica ve Corner Müzesi, kuzeyde Procuraatie, güneyde Florian ile çevrilidir. Ortasında, köşeye yakın Aziz Mark'ın Çan Kulesi vardır ve en ünlü Venedik yapılarındandır. 99 metre yükseklikteki kule terasına çıkıp manzarayı izleyebilirsiniz.

VENEDİK / SAN MARCO BAZİLİKASI

San Marko meydanında bulunan San Marko Bazilikası, Venedik’in en önemli yapılarından biridir. Bizans mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan San Marco Bazilikası’nın yapım tarihi 828 senesine dayanıyor. Defalarca yeniden yapılan bazilika 1094 yılında kutsanmış ve o zamandan beri de Venedik piskoposluk ruhani dairesi Roma Katolik Başpiskoposunun ikametgahı olarak görev yapıyor. San Marco Bazilikası aslında 12 havariden biri olan San Marco'nun kemiklerini muhafaza etmek için yapılmış. Bazilikanın duvarları İstanbul'da bulunan 12 Havari Kilisesinin resimleri ile süslenmiş ve 4000 metrekareden fazla altın varak ile kaplanmıştır. Ayrıca; Bizans'ın Haçlılarca yağmalanması sonucunda ele geçirilen 4 at ve tetrark figürleri de duvarda bulunmaktadır. Bu heykellerin gerçeği ise San Marco Müzesi’nde bulunuyor.

VENEDİK / DÜKLER SARAYI

San Marco Meydanı'da bulunan Dükler Sarayı Venedik’te bulunan gotik tarzda yapılan şehrin görülecek simgeleri listesinin başını çeken yapılardan biridir. Dükler Sarayı, 9. yüzyılda şato olarak inşa edilmiştir ve hükümet Venedik Cumhuriyeti'ni buradan yönetmiştir. Çıkan yangınlar nedeniyle birkaç kez baştan yenilenen saray, 1923 yılında müzeye dönüştürülmüştür. Rıhtımdan San Marco Meydanı‘na gelirken en etkileyici binalardan biri olan Dükler Sarayı, Çan Kulesi'nin karşısında bulunuyor. Dükler Sarayı zaman içerisinde yangınlar, depremler ve organizasyon değişikliklerinin getirdiği gereksinimlerle sürekli yıkım ve onarım görmüş.

VENEDİK / AZİZ MARK’IN ÇAN KULESİ

San Marco Meydanı’nda bulunan bu çan kulesi, Venedik’in ikonik sembollerinden biridir. Bugünkü haline 1514 yılında kavuşmuştur ancak 1902’de yapı çökmüştür. Restorasyon süreci bundan hemen sonra başlamış ve 1912’de orijinal kulesinin mükemmel kopyası tamamlanmıştır. Çan kulesi içinde, her biri farklı bir amacı olan beş çan bulunuyor. Çan kulesinin yüksekliği 99 metredir. Tuğlalarla döşenmiş ve 5 adet çana sahiptir. Kulenin tepesi piramit formundadır ve onun üzerinde başmelek Cebrail heykeli bulunur. Kulede bulunan beş çanın birbirinden farklı amaçları vardır. Marangona çanı gün doğumu ve batışını, Trottiera Maggior Consiglio çanı gelmekte olan üyelerin çabuk olmasını, Maleficio çanı infaz alanına toplanılmasını, Mezza Terza ise senatonun bir araya geleceğini belirtmekte kullanılır. Yine bu meydanda düzenlenen Volo del Anzolo yada Del Turco olarak bilinen festivalde halktan biri kulenin tepesine tırmanır ve alt katta bekleyen başkana çiçek hediye ederdi. Eğer kulenin tepesine çıkarsanız, kentin muhteşem manzarasının tadını da çıkarabilirsiniz.

FLORANSA / FLORANSA KATEDRALİ

Floransa'nın en ünlü ve büyük katedralidir Floransa Katedrali. “Duomo” ya da “Santa Maria del Fiore” olarak da anılmaktadır. 1296-1436 yılları arasında gotik tarzda ve Santa Reparata Kilisesi üstüne inşa edilmiştir. Floransa Katedrali'nin inşasına 13. yüzyılda Arnolfo di Cambio tarafından başlanmıştır. Göz alıcı kubbesi ile dünyaca ünlü olan bu katedralin dış kısmı pembe, beyaz, yeşil mermerler ile bezelidir. Floransa Katedrali'nin en ünlü kısımlarından biri girişteki saattir. 15. yüzyılda Paolo Uccello tarafından günün 24 saatinin güneşin batışına göre ayarlandığı saat hala çalışmaktadır. Katedralde yer alan bir diğer ünlü eser Giorgio Vasari'den “Last Judgement” (Kıyamet Günü) freskidir.

FLORANSA / CENNETİN KAPILARI

San Giovanni Vaftizhanesi’ndeki kapılar, 14. yüzyılda Avrupa'yı kasıp kavuran veba salgınının Floransa tarafından atlatılması üzerine sipariş edilmiş. Heykeltraş Lorenzo Ghiberti, her biri 5 metre yüksekliğindeki kapıları yapmak için 20 yılını harcamış. Ressam, heykeltraş, mimar, şair Michelangelo bu kapıları “Cennetin Kapıları-The Gates of Paradise” diye adlandırmış. Muhteşem kabul edilen ‘cennet kapılarının' üzerindeki panellerin her birinde Hrıstiyanlarca kutsal sayılan Eski Ahit kitabından hikayeler yer alıyor. Kapıların orjinalleri Museo dell' Opera del Duomo'da sergileniyor, binadaki kapılar kopyaları.

PİSA / PİSA KULESİ

Pisa Kulesi, Ortaçağ Avrupası’nın en dikkat çekici mimari yapılarından biridir. İtalyanca adı: Torre Pendente di Pisa’dır ve Pisa kasabasında yer almaktadır. Pisa Kulesi’nin yapımı 1173 Ağustosunda başladı ve bir dizi savaşlardan dolayı inşası yaklaşık 200 yıl sürdü, 1399 yılında bitirildi. Mimarın adı bir sırdır. 56 metre yüksekliğinde, 14.500 ton ağırlığında ve 251 basamaklı olan kuleyi tüm dünyada ünlü yapan şey, hafif eğimli olmasıdır. Romanesk tarzında inşa edilen Pisa adını MÖ 600 yılında “bataklık arazi” anlamına gelen bir Yunan sözcüğünden almıştır. İtalya’da en çok turist çeken yapıların başında gelmektedir.

NAPOLİ / POMPEİ ANTİK ŞEHRİ

Pompei Antik Şehri, Napoli şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki modern Pompei şehrinin yakınlarında, dünyanın en iyi korunmuş Roma antik şehridir. Pompei bugün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndedir. Pompei Antik Şehri yakındaki Herculaneum Antik Şehri ve çevresine yayılmış olan Roma vilları ile birlikte MS 79’da Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu metrelerce kalınlıkta toz ve kül tabakası ile kaplanmış, bu sebeple günümüze dek çok iyi korunarak gelebilmiştir.