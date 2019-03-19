İtalya Köyceğiz’i ‘sakin şehir’ seçti

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi, İtalya’da yapılan Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda üyeliğe kabul edildi. Köyceğiz Türkiye'den seçilen 16’ncı Cittaslow yerleşimi oldu.

İtalya’da 1999 yılında başlayan “sakin şehir” uygulaması için başvurusu kabul edilen Köyceğiz, Türkiye’nin 16'ncı Cittaslow yerleşimi oldu. Köyceğiz ve Bitlis'in Ahlat ilçesinin kabul edilmesi ile Türkiye’de “sakin şehir” uygulaması 17 yerleşime ulaştı. Türkiye’de şimdiye kadar, Kırklareli Vize, Isparta Yalvaç, Aydın Yenipazar, Erzurum Uzundere, Bolu Göynük, Çanakkale Gökçeada, Sinop Gerze, Isparta Eğirdir, Sakarya Taraklı, Artvin Şavşat, Muğla Akyaka, Ordu Perşembe, Bolu Mudurnu, İzmir Seferihisar, Şanlıurfa Halfeti, Muğla Köyceğiz ve Bitlis Ahlat “sakin şehir” kabul edildi.

CİTTASLOW NEDİR?

İtalyanca citta (şehir) ve İngilizce slow (yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow, “sakin şehir” anlamında kullanılıyor. Cittaslow ağı ise küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını, yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için “slow food” hareketinden ortaya çıkan kentler birliği olarak faaliyet yürütüyor.

İHA