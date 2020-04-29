İtalya’da plajlar için loca sistemi
İtalya Kültür Bakanlığı, seçeneklerden birinin plajları sosyal mesafe kurallarına uygun bir hâle getirmek olduğunu söyledi. Buna bağlı olarak plajlarda şezlong ve şemsiyelerin belli mesafe aralıklarında kurulması öngörüldü.
İtalyan bir şirket ise plajlarda vatandaşların arasına plastik bariyerler kurulmasını önerdi. Nuova Neon Group isimli plastik üreticisi firma, plajlara plastik localar kurularak insanların birbirinden uzak tutulabileceğini söyledi. Firma sahibi Claudio Ferrari, şimdiden sahil işletmelerinden talep aldıklarını söyledi.