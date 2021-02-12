İtalya’daki Kolezyum’un bir benzeri Türkiye’de ortaya çıktı

Roma mimarisinin dünya üzerindeki en iyi örneği kabul edilen Kolezyum'un bir benzeri Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 2 bin 700 yıllık Mastaura antik kentinde ortaya çıktı. Zeytin ve İncir bahçelerinin arasında toprak altında günümüze kadar korunarak geldiği öğrenilen Kolezyum'un keşfi arkeoloji dünyasında heyecan oluşturdu. Arkeolog dünyasında ise Anadolu'daki iki önemli keşiften bir tanesi olarak kabul edilen Mastaura Antik kentindeki kazı çalışmalarının başlaması için hazırlıklar sürüyor.

YÜZEY ARAŞTIRMALARI TAMAMLANMAK ÜZERE

Yaklaşık 200 yıl önce bölgede gezen Avrupalı seyyahların notlarından esinlenen arkeologlar, Zeytin ve incir ağaçlarının arasında Roma'da bulunan kolezyumun orta ölçeklisi durumundaki, Anadolu'da korunamamış durumdaki 7-8 örneğine göre günümüze kadar korunarak ayakta durabilmiş tek örneği keşfetti. Yaklaşık 14-15 metrelik duvarları korunan, 360 derecelik oturma sıralarına sahip, yaklaşık 100 metre çapında orta ölçekli bir amfi tiyatrosu kalıntısını keşfeden araştırma ekibi, bölgenin yüzey araştırmalarını da tamamlanmak üzere.

Define avcılarının Roma döneminden kalan bölgedeki yaklaşık 2 bin 700 yıllık eserlere büyük zarar verdiği gözlenirken yapılan ön incelemelerde önemli bulgular elde edildi. Kazı çalışmaları tamamlanarak Kolezyumun ortaya çıkartılmasının ardından dünyadaki tek örnek olması beklenen Mastaura Antik Kenti, kazıların başlamasının ardından gün yüzüne çıkartılarak turizme kazandırılacak.

BİR AN ÖNCE TURİZME KAZANDIRILACAK

Geçtiğimiz aylarda keşfedilen 2 bin 700 yıllık arena için Aydın protokolü, STK'lar ve vatandaşlar seferber olarak turizme kazandırılması için güç birliği yaptı. İlk etapta antik kentin içinde bulunduğu 11 arazi için muvaffakiyet alındı. Ekim ayında başlayan çalışmalarda ise alan temizlenerek kazıya hazır hale getirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen heyet basın mensuplarına bilgilendirmede bulunarak bu önemli keşfin bir an önce turizme kazandırılacağını belirtti.

Keşifle ilgili bilgi veren Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sedat Akkurnaz, şunları söyledi:

– Antik dönemde de burada 3-4 tane antik yerleşim kent varmış ve 4 bin yıldır burada insanlar yaşamışlar. O büyük antik kentlerden biri olan Mastaura'da da biz Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Arkeoloji Bölümü olarak bu sene çalışmalar başlattık. Anadolu'da eşi benzeri olmayan, Yunanistan’da, Mısır’da eşi benzeri olmayan amfitiyatro-arena dediğimiz yaklaşık bin 800 yıllık dövüş alanı keşfettik. Roma’daki Kolezyum'a benzer tarzda bir gösteri alanı. Burada temizlik çalışmaları yapıyoruz. Burayı turizme kazandırmada bilimsel çalışmalar yapmak için elimizden geleni yapacağız.

EN İYİ KORUNMUŞ ÖRNEK

– Burası Roma imparatorluk dönemine ait bir gladyatör dövüş olanı. Vahşi hayvanların dövüştürüldüğü amfitiyatro dediğimiz özel bir alan. Yaklaşık 100 metre çapında, 35-40 metre yüksekliğinde korunmuş devasa bir gösteri alanı. Dört tarafında oturma tribünleri bulunan bir gösteri alanı. Yunanistan’da, Mısır’da, Anadolu’da böyle bir örnek yok. Doğu Akdeniz havzasında bildiğimiz en iyi korunmuş örnek.