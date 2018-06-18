Tasarım ve gastronomi alanında dünyanın öne çıkan ülkelerinden biri kuşkusuz İtalya. Şarapçılığın nesilden nesile aktarıldığı ve çok eski yıllardan beri yapıldığı İtalya, Fransa’dan sonra dünyanın en büyük şarap üreticisi konumunda bulunuyor. Dünya şarap üretiminin yaklaşık olarak beşte birini gerçekleştiren ülkede elverişli iklim sayesinde her bölgede üzüm bağlarına rastlamak mümkün. Sıra sıra üzüm bağları ve zeytinliklerin bolca yer aldığı İtalya’da ufacık kasabalarda muhteşem lezzetteki şarapları tadabilirsiniz.

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Kendine özgü tadı ile çok fazla tutkunu bulunan ve üzümden fermente edilen şarap, özel günlerin değişmez içkisi olarak biliniyor. Meyve kalitesi ve alkol oranına göre değişen lezzet ve çeşitlerde bulunabilen şarap; kırmızı, beyaz ve pembe olarak üretiliyor. Bunun yanında özel üretim teknikleri ile yapılan köpüklü şaraplar da bulabilmek mümkün. Yıllandıkça lezzetine lezzet katan bu içki, üretim tarihinden 10 yıl sonra en leziz halini alıyor. Özenle üretilen şarapları keşfe çıkan şarapseverler için İtalya'da hem keyifli vakit geçirebilecekleri hem de gurme şarapları yerinde tadabilecekleri özel rotalar bulunuyor. Siz de Akdeniz'in bu gurme ülkesini keşfetmek ve birbirinden kaliteli şarapların tadına bakmak için İtalya‘nın dünyaca ünlü şarap rotaları keşfine çıkabilirsiniz.

1. Toskana- Chianti

İtalya'nın en ünlü şarap rotaları arasında gösterilen Toskana bölgesindeki Chianti üzüm bağları her yıl şarapseverlerin akınına uğruyor. Dolgun ve kadifemsi yapısı ile bilinen Chianti şarapları tamamen elle toplanan üzümlerle üretiliyor. Floransa'ya yaklaşık bir saat uzaklıkta bulunan Chianti'de yemyeşil üzüm bağları ve kırmızı çatılı bağ evleri arasında Chianti şarabının tadına bakarak gün batımına karşı keyif yapabilirsiniz. Göz alabildiğine geniş araziler üzerinde yer alan taş evler konaklama açısından ideal seçenekler sunuyor.

2. Montepulciano

Siena'ya 40 dakika uzaklıkta bulunan Val D'orcia bölgesi bakir doğası ve yüksek tepeleri ile eşsiz bir manzaraya sahip. İtalya'nın dünyaca ünlü gastronomi şehirleri arasında gösterilen Montepulciano kasabası “Montepulciano D'abruzzo” ve “Vino Nobile di Montepulciano” şarapları ile haklı bir ünü elinde tutuyor. Monte Oliveto Maggiore Manastırı bölgenin görülmesi gereken yerleri arasında sayılıyor. Rönesans dönemine ait binalarla kaplı olan bölgede ünlü “Pici Pastası” ve yöresel peynirleri tadarak harika vakit geçirebilirsiniz. Montepulciano turları ile Val D'orcia bölgesini hemen keşfe çıkabilirsiniz.

3. Montalcino

Tarihi kaleleri ve eski şehir merkezi ile görülmeye değer şarap rotaları arasında bulunan Montalcino bölgesi yüzyıllardır üretilen özel şarapları ile ünlü. Tarihi şaraphanelerde degüstasyon turları ile yörenin şaraplarını tadabilir ve şarap kültürünüzü geliştirebilirsiniz. “Brunello di Montalcino” şarapları bölgenin en meşhur şaraplarından biri. İtalyan orijinli kırmızı şarap, ülkenin ilk DOGC sertifikalı şarabı olma özelliği taşıyor. Büyülü doğası ile harika bir şarap rotası olan bölge, düzenlenen Montalcino turları ile keyifli bir şarap rotasına dönüşüyor.

4. Pienza

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Pienza, Toskana bölgesinin Siena iline bağlı şirin bir kasaba. Tarihi bina ve bağ evleri ile ünlü olan bölgede devasa zeytin ağaçları ve üzüm bağları arasında kaybolabilirsiniz. Papa II Pius'un doğum yeri olan kasaba pek çok film setine de ev sahipliği yapıyor. Pecorino peyniri ve yer mantarı ile enfes gurme lezzetler sunan Pienza'da degüstasyon turlarına katılarak yöresel şarap tadımı yapabilirsiniz. Pienza Katedrali ve Piccolomini Sarayı Rönesans mimarisinin bölgedeki en güzel örneklerinden olarak sayılıyor.

Kaynak: Tatil Sepeti