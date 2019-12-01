İtalya’nın masalsı bölgesi Cinque Terre

Bunlar arasında en ilgi çekenlerden biri de şüphesiz Cinque Terre.

İtalyan Rivierası’nın engebeli sahillerden oluşmuş bu yer, La Spezia şehrinin batısında, Ligurya bölgesinde bulunuyor.

Cinque Terre “Beş Toprak” anlamına geliyor ve Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola, ve Riomaggiore köylerinden oluşuyor.

Sahilleri ve bu köyleri çevreleyen tepelikleri kapsayan Cinque Terre Ulusal Parkı UNESCO Dünya Mirasları listesinde de yer alıyor.

Yüzyıllar boyunca burada yaşayan insanlar denize bakan bu sert yamaçlarda teraslama yaparak tarım yapmış.

Çekiciliğinin bir kısmı da bu bölgede gelişimin sınırlı olması.

Bu bölgenin büyük kısmına yürüme patikaları, tren ve botlarla erişilebilse de Cinque Terre çok popüler bir turistik bölge.

Cinque Terre bölgesine sadece birkaç yol var ve yer bulabilirseniz şehrin uzağına park etmek zorunda kalabilirsiniz.

En iyisi arabayı La Spezia’ya park ederek trenle seyahat etmek.

Ayrıca yolcu feribotu ile Corniglia haricindeki köylere ulaşım sağlayabilirsiniz.

Bu yolcu feribotları Genova Eski Liman ve La Spezia, Lerici, veya Porto Venere’den kalkıyor.

Ayrıca köyleri birbirine bağlayan yürüyüş patikalarında doyumsuz doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz.