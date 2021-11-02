İzlediği filmden etkilendi! 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı

Samsun'da 30 yaşındaki gezgin Kadir Mert, izlediği filmden etkilenerek kendine 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı. Mert'in şimdiki hayali okul otobüsü ile Nepal'e gitmek.

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İzlediği ‘Doctor Strange’ filmindeki sarı renkli otobüsün etkisinde kalarak hemen hemen aynısını yaptıran Kadir Mert, otobüse 600 bin TL harcadı. Kadir Mert ocak ayında yapımının bitmesi planlanan otobüsünü Samsun ve Türkiye’deki farklı şehirlerde testlerini gerçekleştirecek. Daha sonra sağlamlığı test edildikten sonra hedefi olan Nepal’e doğru yola çıkacak.



“BU HİKAYENİN GERÇEKLEŞMESİ 20 YIL SÜRDÜ”

Otobüsle ilgili bilgi veren Kadir Mert, okul otobüsü hepimiz filmlerden tanırız zaten. Bunu aynı bu şekilde sarı renkte gördüğüm zaman dedim ki bu benim evim olmalıdır. Bu hikayenin gerçekleşmesi 20 yıl sürdü. 15 yıllık çalışma sonucunda birikim yaptım. 2021 yılında bu otobüsü satın aldım. Komple baştan aşağı yapmak üzere Samsun’a getirdim. Samsun’da 4 aydır üzerinde çalışıyoruz. Aracı tamamladıktan sonra birkaç ay Türkiye’de testlerini yaparak yurt dışına çıkmak istiyorum. Nepal’de daha önce bulundum. Oraya kadar aracı götürmeyi düşünüyorum” dedi.

“HER GÜN FARKLI MANZARAYA UYANMAK İSTİYORUM”

Otobüsün yapım sürecinin heyecanlı geçtiğini belirten Mert, sözlerine şöyle devam etti:

“Aracı 260 bin TL’ye satın aldım. 50 bin TL kadar masrafla motorunu toplamakla uğraştım. Türkiye’de parçalarına ve ustasına ulaşmak çok zor. O yüzden maliyetler motor için biraz yüksek oldu. Kaporta onarım ve çatılarının yapılması için 50 bin TL kadar harcadım. İçine de teknolojilerle, yaşam alanıyla, akülerle, depolarla gibi bölümlere 250 bin TL kadar harcadık.”

“Bundan önceki fikrim kendime bir ev alarak içini döşetmekti. Aynı fiyatlara geliyordu. Bir evde her gün aynı yatakta aynı manzara kalmak mı yoksa böyle bir araç yaparak her gün farklı manzaraya kalkmak mı? Herkes için böyle bir seçenek farklı olacaktır. Ben daha önce Nepal’de yaşadım. Oradaki topraklar çok fazlasıyla benim kendi köyüm gibi mutlu ediyor. Orada doğallık var” diye konuştu. (İHA)