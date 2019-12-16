James Joyce’un şehri Dublin’de edebiyat turu

“Ulysses” ve “Dublinliler” gibi başyapıt niteliğindeki kitapların yazarı James Joyce’un şehri Dublin, edebiyatseverler için adeta bir cennet. UNESCO’nun “Edebiyat başkenti” olarak seçtiği bu şehir, aynı zamanda İrlanda’nın en büyük şehri ve başkenti. Hatta daha da derine inilirse, yapılan bir araştırma sonucu Dublin’in Avrupa’da yaşanacak en iyi başkent olarak seçildiği görülür.

Dünya edebiyatında yankı uyandıran Samuel Beckett, James Joyce, Oscar Wilde, Maeve Bincy, George Bernard Shaw, Jonathan Swift, Bram Stoker, William Butler Yeats gibi birçok yazar yetiştiren, onlara yarattıkları eserlerde ilham veren, birçok romana da konu olan Dublin gerçekten de bir edebiyat şehri. Bir sanat tablosunu andıran doğal güzellikleri ve İrlanda kültürüne özel pub'larının yanı sıra; tarihin içinden gelen müzeleri, içerisinde saatlerce okumak isteyeceğiniz kütüphaneleri, edebiyata yön veren geçmişiyle James Joyce'un şehri Dublin oldukça güzel bir kültür turu olabilir.

Bir Roman Mekânı: James Joyce Müzesi

Doğduğu ve büyüdüğü Dublin'den yaşam kesitlerini “Dublinliler” isimli kitabıyla dünyaya duyuran James Joyce'un bir süre yaşadığı Martello Kulesi, müze olarak korunur ve günümüze dek gelir. Müze içerisinde James Joyce'a özel birçok nesne, kişisel koleksiyon ve yazarın yazma serüveni boyunca aldığı notlar bulunmakta.

Ona ilham olan şehrin tam ortasında onun anılarını yaşamak ve kitaplarının havasını solumak isterseniz bu müzeye mutlaka uğramalısınız. Bu müze aynı zamanda edebiyat tarihinin anlaşılması en zor kitabı unvanına sahip “Ulysses” kitabının girişindeki sahnenin yaşandığı yerin ta kendisidir.

Edebiyat Geçidi: Dublin Yazarlar Müzesi

Dublinli olan ve Dublin'i ilham kaynağı olarak önce kitaplarına sonra da sonsuzluğa taşıyan tek isim James Joyce değil. Kitaplarını hayran hayran okuduğumuz Oscar Wilde, Jonathan Swift, Samuel Beckett gibi daha birçok ünlü yazar da Dublin'in ilhamıyla yetişmiştir.

Tüm bu yazarlar hakkında detaylı bilgiler, kitaplar, el yazmaları, fotoğraflar, kişisel eşyalar toplanıp Dublin Yazarlar Müzesi'nde ziyaretçilere sunulur. Dublin'in yetiştirdiği tüm yazarları detaylıca görmek ve haklarında daha fazla bilgi edinmek isterseniz Dublin Yazarlar Müzesi'ni ziyaret edin. Ayrıca içeriği bulunan kütüphanede birkaç kitap karıştırabilir ve kafede bir kahve de yudumlayabilirsiniz.

Kitaptan Şehir: Kütüphaneler

Dublin'in her yerinde karşınıza bir kütüphane ya da kitapçı çıkabilir. Öyle ki Winding Stars isimli restoranın alt katında bile kitapçı vardır. Şehirde bulunan konseptli kütüphaneler ise içinizdeki okuma aşkını daha da çok kuvvetlendirir. 1877 yılında kurulan Dublin Ulusal Kütüphanesi, kitap zenginliği ve içerideki atmosferle kitapseverlerin içinden çıkmak istemeyeceği bir kütüphane.



Dublin'deki bir diğer kütüphane de 16. yüzyıldan kalma Mars Kütüphanesi'dir. Bu tarihi kütüphanenin en dikkat çekici özelliği ise kişiye özel kitap okuma odalarına sahip olması. Hiç kimsenin olmadığı bir odada kitabınızın dünyasına dalmayı dilerseniz Mars Kütüphanesi'ne kesinlikle uğramalısınız.



Bir başka kütüphane ise Chester Beatty Kütüphanesi. Bu kütüphanede yer alan Osmanlı Tuğraları'nı, Türk-İslam döneminden kalma el yazması eserlerini görmek kitap ve tarih tutkunları için paha biçilemez bir duygu olsa gerek.

Pub'larda da Edebiyat: Dublin Pub'ları

Dublin pub'ları İrlanda pub kültürüyle gelişmiştir. İrlanda'da pub'lar, sosyalleşmeyi esas alan noktalardır ve herkes birbiriyle burada kaynaşır. Bu kültür öyle yaygınlaşmıştır ki ülkede 10.000'in üzerinde pub bulunur.

Dublin de romanlarda okuduğunuz atmosferlere sahip pub'larıyla sizi cezbedecek. Ayrıca buradaki pub'larda bile edebiyat konuşulduğunu söylemek yalan olmaz. Çünkü Dublin'deki pub'larda yılın belli dönemlerinde “Dublin Literary Pub Crawl” isimli bir etkinlik düzenlenir ve bu etkinliklerde Dublinli yazarların eserleri okunur, şovlarla canlandırılır. Kısacası Dublin'de pub'lar dahi yazarlarını ve edebiyatı yaşatır.

Kaynak: Tatil Sepeti