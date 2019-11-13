Japonya’da unutulmaz bir festival: Sapporo Kar Festivali

Son zamanlarda Tokyo kadar popüler olmaya başlayan, doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Hokkaido adasında bulunan Sapporo, Japonya’nın beşinci büyük kenti olmakla birlikte 130 yıllık bir geçmişe sahip. Düzenli caddeleri, merkezde bulunan yüksek binaları, hemen hemen her yerde bulunan restoranları, kafeleri ve barlarıyla öne çıkan, planlı kurulmuş bir şehir olan Sapporo'da, otoyol ve kaldırımların altında yerleştirilen ısıtma sistemleri, aşırı kar yağışı durumunda yolların ve kaldırımların hep açık olmasını sağlamış, bu şekilde günlük hayatın aksaması önlenmiş. Üstelik şehir 2 milyon nüfusa rağmen güvenliğini hala sağlamakta, çocuklar 7-8 yaşından itibaren okula metro ile kendileri gidip geliyor.

Genelde Japonya denilince insanların aklında önce ilkbahar ve yaz mevsimindeki görüntüler canlanır. Oysa ki Japonlar için kışın ayrı bir coşkusu vardır. Şubat ayında düzenlenen festivaller onlar için geleneksel bir hal almıştır ve şölen tadında geçer.

Sapporo, 1972'de Dünya Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yaparak adını duyurmuş, daha sonra da Şubat ayında yapılan Sapporo Kar Festivali ile öne çıkmayı ve iki milyon turistin ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Bu festival ise 1950 yılında başlamış. O dönemde, bölgedeki üniversitesi öğrencilerinin Odori Parkı’nda kendi kendilerine kar ve buzdan 6 büyük heykel inşa etmeleri, günümüzdeki bu festivalin temelini atmış. Zamanla parktaki bu etkinlik geliştirilmiş ve üzerine birçok şey katılarak bir festivale dönüştürülmüş. Düzenli olarak bilinen Japonlar, festival alanını da düzenli bir şekilde koruyorlar.

Bu festivalde heykelleri inşa edenlerin hepsi gönüllü heykeltıraşlardan oluşmakta, dünyanın dört bir yanından kente buz heykeltıraşı geliyor. Heykelin planını çizip gerekli işlemleri uyguladıktan sonra havanın iyice kararması beklenir. Bunun nedeni ise gündüz sıcaklığında karın şekillenmesinin zor olması. Gece olduğu zaman balta ve küreklerle karı yontarak istenilen şekil verilmekte. Şubat ayı boyunca havanın eksi 10 derece civarında olması bu eserlerin bozulmasını engelliyor.

Heykellerin temasına bakacak olursak, bu festivalde dünyaca tanınmış ve tarihe geçmiş isimlere yer veriliyor. Ayrıca, parkın içinde dünya barışını simgeleyen dev bir heykel de bulunuyor. Festival alanına kurulan stantlarda yiyeceklerin yanı sıra meşhur Sapporo birası ve sıcak şarap satılıyor. Ayrıca, o kadar soğuğa rağmen Japonlar festivalde dondurma yemeyi ihmal etmiyor. Onlar için o kadar alışılmış bir durum ki emekleme çağındaki bebeklerine bile dondurma yediriyorlar. Su içmek istediğinizde buzlu su ikram ediliyor. Kısacası, festivali ve karın soğuğunu iliklerine kadar yaşıyorlar.

Festivalde yer alan konserler ve dans gösterileri bile öyle organize edilmiş ki, soğuktan korunmak için bütün önlemler alınmış. Sahneye çıkanlar ısıtma sistemli camdan bir fanusun içinde gösterilerini sergiliyor. Ayrıca havai fişek gösterileri de gecenin vazgeçilmezleri arasında.

Büyük bir emek verilerek yapılan heykeller, gece olduğunda aydınlatılıyor ve ortaya büyüleyici bir görüntü çıkıyor. Fakat festival bittiği zaman heykellerin bozulması ya da erimesi beklenmeden vinçlerle yıkıyor ve her şeyi eski haline çeviriyorlar.



Kaynak: Tatil Sepeti