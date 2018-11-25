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Japonya’nın 144 yaşındaki mor salkım ağacı
Japonya’nın 144 yaşındaki mor salkım ağacı
Japonya'daki en büyük mor salkım ağacı, altına girdiğiniz anda gökyüzünü pembe ve mor renklere bürüyor.
Seyahat 25 Kasım 2018 - 11:07

m2Ashikaga Çiçek Parkı’nda bulunan mor salkım, dünyanın olmasa da Japonya’nın en büyüğü.

m31990 metrekarelik bir alan kaplıyor ve tarihi 1870 yılına dayanıyor.

m4Mor salkımlar ağaç görünümünde olsalar da aslında sarmaşık familyasından.
m5Sarmaşıklar çiçeklendiğinde oldukça ağır hale geldiğinden, demir direklerle destekleniyor.

m6Böylece ziyaretçiler için de ağacın altına girip gökyüzüne pembe-mor bir perdenin arkasından bakma olanı sağlıyor.

m7Dünyanın en büyük mor salkımı ise, Kaliforniya’da bulunuyor ve kapladığı alan 4 bin metrekare.

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Son güncelleme: 11:24 - 25.11.2018
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