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Kabuğuna çekilmek isteyenlere özel kulübe
Kabuğuna çekilmek isteyenlere özel kulübe
İngiliz tasarımcılar Dominic Ash ve Jeremy Fitter, Podmakers markası için özel bir kulübe tasarladı.
Seyahat 6 Ekim 2018 - 11:15

Deneyim ve yaratıcılıklarını birleştirerek ortaya koydukları ürün, ‘kaçış kozası’ anlamına gelen “Escape Pod” olarak tanıtılıyor.

p7“Escape Pod”, adından da anlaşılacağı üzere, şehrin kalabalığından ve karmaşasından kaçmak isteyenlerin sakinlik ve huzur bulabileceği bir koza görünümünde.

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Tasarım açısından özgünlüğünün yanı sıra, pencerelerden mobilyalara, izolasyon ve ısıtma dahil pek çok bölüm, kişiye özel olarak hazırlanıyor.

p6Kulübelerin hepsi, yerden yüksek bir platform üzerine kuruluyor, böylece yağmur çamur gibi dış etkenlerden etkilenmiyor.

p8Yapının ana iskeletinde huş ağacı kontraplaklar, dış cephesinde de sedir ağacından yapılma kiremitler kullanılmış.

p5Pencereleri ve merdivenleri meşe ağacından yapılan kulübeyi oluşturan parçalar CNC adı verilen, parçaların iç içe geçmesiyla uygulanan bir teknikle elde edilmiş.

p9Escape Pod, şehirde yaşamın giderek zorlaştığı günümüzde, doğanın içinde kendi kozasını yaratmak isteyenler için ideal bir seçenek…

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Son güncelleme: 11:16 - 06.10.2018

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