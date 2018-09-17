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Kaçkarlar’daki sis bulutu ziyaretçilerini büyülüyor
Kaçkarlar’daki sis bulutu ziyaretçilerini büyülüyor
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisindeki Kaçkar Dağları'nı kaplayan sis bulutu, görenleri adeta büyülüyor.
Seyahat 17 Eylül 2018 - 23:35

Kaçkar Dağları içerisinde 2 bin 500-3 bin rakımlı dağların tepelerinde oluşan sis kümesi, başta fotoğraf tutkunları olmak üzere her yaştan insanın ilgisini çekiyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaçkar Dağlarını kaplayan sis bulutu, güzel manzaralar oluşturuyor. Özellikle Huser Yaylası'nın bilinirliği kurulan salıncak nedeniyle sosyal medya aracılığı ile artınca yayla son dönemde fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor. FOTOĞRAFLAR:AA

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaçkar Dağlarını kaplayan sis bulutu, güzel manzaralar oluşturuyor. Özellikle Huser Yaylası’nın bilinirliği kurulan salıncak nedeniyle sosyal medya aracılığı ile artınca yayla son dönemde fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor. FOTOĞRAFLAR:AA

Bazı vatandaşlar sisten görüntü almaya çalışırken, kimi de soğuk havaya rağmen alandaki salıncakta sallanıp piknik yapıyor.

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

Kaçkarlar’da özellikle sosyal medya aracılığıyla bilinirliği artan Huser Yaylası, son dönemde fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oluyor. 2 bin 700 rakımlı yayla, yoğun sis bulutunun üzerinde kalan zirvesinde kurulan salıncak ile yerli ve yabancı turistlerin yeni durağı oldu.

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

Gün batımını izlemeye gelen misafirler, sise karşı kurulan salıncakta sallanarak manzaranın tadını çıkartıyor.

AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

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