Kadıralak Yaylası büyüleyici güzelliğe büründü

Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta ve bin 300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte mavi yıldız çiçeklerinin açmasıyla mor rengini aldı.

Yaylanın eşsiz manzarasını fırsat bilen doğaseverler ve fotoğrafçılar da yaylaya tur programları düzenlemek için harekete geçti.

3 HAFTA SÜRECEK

Mavi yıldız çiçekleri yaylada, ortalama 3 hafta süreyle görülebilecek.

TABİAT PARKI İLAN EDİLMİŞTİ

Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan mavi yıldız çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesi bulunan, ince uzun yapraklı çiçek, ‘Uluslararası Bern Sözleşmesi’ gereği Türkiye’nin korumakla yükümlü olduğu endemik bitkiler arasında bulunuyor.

Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, ‘tabiat parkı’ ilan edilmişti. (DHA)