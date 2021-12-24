Kafkasör Yaylası kar manzarasıyla büyülüyor

Artvin'in ünlü Kafkasör Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaşmasının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

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Kar yağışının etkili olduğu Artvin’in ünlü turizm merkezi Kafkasör Yaylası karla kaplandı.

İl merkezine 7 kilometre mesafedeki bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası, her mevsim olduğu gibi kışın da ziyaretçilerinin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Kar kalınlığının yer yer 70 santimetreye ulaştığı yayla, doyumsuz manzaralar ortaya koyuyor.

Ladin, sarıçam, kayın, gürgen ve ormangülü ağaçlarıyla kaplı yaylanın karlı halini havadan görüntülendi.

Ormanlıklar içinde yer alan mesire alanları görenleri kendine hayran bıraktı. (İHA)

