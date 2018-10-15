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Kaklık Yeraltı Mağarası güzelliğiyle büyülüyor
Kaklık Yeraltı Mağarası güzelliğiyle büyülüyor
Denizli'nin Honaz ilçesi sınırları içinde bulunan Kaklık Mağarası, içinde barındırdığı gizli güzelliklerle ziyaretçilerine görsel ziyafet sunuyor.
Seyahat 15 Ekim 2018 - 15:38

Sarkıt ve dikitlerle süslü mağara, Pamukkale’de bulunan travertenlere benzeyen traverten basamakları nedeniyle ‘Küçük Pamukkale’ veya ‘Mağara Pamukkale’ olarak da adlandırılıyor.

k1İçerisinde bol miktarda termal su bulunan Kalkıt Mağarası’nın berrak,renksiz ve kükürt kokulu olan bu su varlığı bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği için, tedavi amaçlı çok sayıda ziyaretçi de mağarada şifa arıyor.

k4Düden-kaynak, çöküntü obruğu konumlu aktif bir mağara olan Kaklık Mağarası; Mezozoik kireçtaşları, Eeosen marn, kil, kumtaşı ve konglomeraları, miyosen-pliyosen yaşlı kil, kum, Marn ve kalkerler ile kuveternere ait traverten ve alüvyonlardan meydana gelmekte.

k3Kaklık Mağarasının doğrudan gün alan ve sürekli damlayan veya akan duvarlarında, yosun ve küçük yapraklı sarmaşık türü bitkiler de yer alıyor.

k5Aydınlanmaya bağlı olarak gün içinde yeşilin değişik tonlarını alan bu bitkiler, mağaraya ayrı bir güzellik katıyor.

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Son güncelleme: 15:39 - 15.10.2018

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