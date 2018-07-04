Kalkan’ın gezilecek yerleri: Plajları ile Kalkan…

Birbirinden güzel plajları ile göz kamaştıran ve ünlü tarihçi Heredot'un, "Dünyada yıldızlara en yakın yer" dediği Kalkan'ın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını sizler için derledik...

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Tarih boyunca Hititler'den Lidyalılara, Romalılardan Osmanlılara kadar birçok önemli medeniyete evsahipliği yapan Kalkan, tarihi ve doğal güzellikleri ile başta İngiliz turistler olmak üzere çok sayıda turistin göz bebeği olan turistik yerlerimizden birisidir. Şimdi Kalkan’ın gezilecek yerlerinden bazılarını tanıyalım…

KALKAN’IN GEZİLECEK YERLERİ

PATARA PLAJI

18 kilometre uzunluğa sahip bu plaj dünyanın en geniş ve büyük plajlarından biri olmakla birlikte içinde Likya medeniyetine ait muhteşem bir antik kenti de barındırıyor. Patara plajı aynı zamanda deniz kaplumbağalarının (Caretta Caretta) yumurta bıraktıkları yerler arasında bulunduğundan koruma altına alınmıştır.

PATARA ANTİK KENTİ

Patara Antik Kenti Kalkana 16 kilometre, Kaş’a ise 42 kilometre uzaklıktadır. 2000 yıl önce; Patara, Likya Uygarlığının en büyük ve en önemli limanı özelliğine sahipti. Günümüzde antik şehir plaj ile birlikte koruma altına alınmıştır. Geçtiğimiz yıllarda keşfedilen tarihi deniz fenerinin, bilinen en eski deniz feneri olduğu söylenmektedir. Deniz Feneri'nin üzerinde bulunan yazıt Fener'in, Roma İmparatoru Nero tarafından MS 64/65 yılında yaptırıldığı göstermektedir. Kent, Doğucasarı Akropol Suru ile Alakür Tepesi’ndeki Batı Suru arasında ve güneyde Limanağzında yükselen Kurşunlutepe ile kuzeyde kente giriş konumundaki Kısık Geçidi arasında 10 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Xanthos vadisinde denize açılabilecek tek yer olması nedeniyle tarih boyunca önemli kent olma özelliğini her çağda devam ettirmiş olan Patara’nın yazıt ve sikkelerde Likya dilinde adı Pttara olarak geçer.

KAPUTAŞ PLAJI

Kalkan’a 7 kilometre mesafede bulunan Kaputaş plajı, kendisiyle aynı adı taşıyan ve sarp kayalıklarla çevrili etkileyici bir koyda yer alıyor. Kaputaş Plajı, Antalya'nın en güzel ilçelerinden olan Kaş ile Kalkan arasındaki sahil yolu üzerinde ‘Kanyon ağzı' olarak tanımlanan, yer altından akan suyun deniz kıyısında kumlar arasından süzülmesi sonucu suyu genel olarak serin ve turkuaz renginde bir plaj olarak biliniyor. Plaja 187 basamaktan oluşan merdivenleri inerek ulaşılıyor. Yaz aylarında Kaş’dan Kaputaş Plajına ve Kaputaş Plajı, Kalkan, Patara arasında düzenli minibüs seferleri vardır. Plaj, Kaş Belediyesi tarafından işletilmektedir.

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MAVİ MAĞARA

Kaş’a 18 kilometre ve Kalkan’a 6 kilometre uzaklıkta olup, Kaputaş Plajı’na gelmeden yaklaşık 600 metre öncedir. 1972 yılında Jeolog Dr. Temuçin Aygen tarafından bulunmuştur. 50 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde ve 15 metre yüksekliktedir. Farklı odacıkları ve kanalları olan oldukça büyük bir mağaradır. İç ve dış galeriler olarak ikiye ayrılan mağara, ismini, dış kısımdaki dehlizlerden içeri giren mavi ışıktan alır. Hava boşluğuna çıkış yapmaya imkan veren iç galerilerin ise tamamı karanlıktır. Mağaranın hem iç hem de dış galerilerinde yumuşak mercan oluşumları ve canlı çeşitliliği dikkat çeker. Döneme bağlı olarak, iç galerilerde karides sürüleri görülmektedir. Hem derinlik seviyesi hem de yapısı ile her seviyede dalıcıya mağara dalışı yapma imkanı tanımaktadır. ,

SİMENA

Eski Simena antik kenti üzerinde kurulmuş olan Kaleköy, yarımada şeklinde olup, ulaşımı teknelerle sağlanmaktadır. Lykia Birliği’nin bir üyesi olan kentin tarihi M.Ö. 4. yüzyıla kadar inmektedir. Simena’da da Theimiussa gibi hem karada hem su altında kalıntılar bulunmaktadır. Oldukça sağlam durumdaki Ortaçağ surlarının oluşturduğu iç kalede, evler ve 19. yüzyıl gezginlerinin gördüklerini bildirdikleri günümüzde çok az sayıda blok taşı kalmış bir tapınak kalıntısı bulunmaktadır. Simena’da en ilginç kalıntı, oturma sıraları doğal kayaya oyularak yapılmış tiyatrodur. Lykia’daki tiyatroların en küçüğüdür. Kıyıda harap durumdaki hamam, Lykia tipi kaya mezarları ve lahitleri, Roma dönemi duvar kalıntılar da görülebilen kalıntılardandır.