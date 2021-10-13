Kampçıların yeni gözdesi: Nemrut Krater Gölü

Bitlis'e 20 kilometre uzaklıktaki dünyanın ikinci Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, doğada kamp yapmak isteyenlerin yeri oldu.

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Dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında ‘Mükemmeliyet Ödülü’ alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Van Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve Bitlis’ten giden toplam 53 doğasever de 9-10 Ekim tarihleri arasında Nemrut Krater Gölü çevresine kamp kurdu.

Araçlarla belli bir bölgeye giden ve daha sora 33 kilometrelik yolu 13 saatte yürüyerek Nemrut Krater Gölü’ne ulaşan doğaseverler, burada kurdukları çadırlarda kaldı.

Kulüp üyeleri, göl havzasının doğal güzelliklerini fotoğraflayıp piknik yaptı.

YİYECEK ARAYAN AYILARI GÖRÜNTÜLEDİLER

Grup üyeleri gece yaptıkları yürüyüşlerde ise zaman zaman ayılarla karşılaştı.

Doğaseverler, yiyecek arayan ayıları cep telefon kamerasıyla görüntüledi. (İHA)