Kanada gezilecek yerler: Gölleri ve sıradağları ile Kanada gezi rehberi…

Ormanları, gölleri ve sıradağlarıyla tanınan Kanada, İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki adet resmi dile sahip. Güneyinde ve kuzeybatısında ABD, batısında Büyük Okyanus, doğusunda Atlas Okyanusu, kuzeyde Kuzey Kutup Denizi ile çevrili Kanada, yüksek yaşam standartları ve gelişmiş ekonomisi nedeniyle çok sayıda göçmen almaktadır. Kuzey Amerika’nın tarihi, turistik, kültürel ve ekonomik açıdan en önemli ülkelerinden biri olan Kanada’nın gezilecek yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

KANADA GEZİLECEK YERLER

ONTARIO / NIAGARA ŞELALESİ

Kuzey Amerika'nın doğusunda ABD ile Kanada arasında, Niagara Nehri üzerinde bulunmaktadır. Aslında ilk duyulduğunda tek bir şelale olduğu sanılan Niagara Nehri'nin üzerinde üç şelale bulunmaktadır. Bu şelalelerin en büyüğü Horseshoe, diğer iki şelale ise “American Falls” ve “Bridal Vells Fall” şelaleleridir. Şelalelerin etrafı park haline getirilmiştir. 51 metre boyunda olan bu şelaleden 30 saniyede 168 bin metreküp su akmaktadır. Şelale yılda toplam 102 cm kadar genişlemektedir. Dünyada ters yöne akan tek şelaledir. Akan sular taşlara çarparak geri döner, bu durumun eşi benzeri yoktur. Hem ABD hem de Kanada'ya elektrik üretmektedir. Yılda 20 milyon civarında turist karşılamaktadır. Şelaleye de adını veren nehir Kuzey Amerika'nın en büyük nehridir.

OTTAWA / PARLAMENTO TEPESİ VE BİNASI

Kanada demokrasinin kalbinin attığı Parlamento Binalarını içerisinde barındıran Parlamento Tepesi, Ottava Nehri'nin kıyısında yemyeşil geniş bir alan içerisine kurulu. 18. yüzyılda, Gotik mimari stili ile inşa edilmiş olan Parlamento Binaları, ülkenin ulusal sembolü.

OTTAWA / RIDEAU KANALI

Kingston'dan Ottawa'ya Kuzey Amerika boyunca 202 kilometre boyunca uzanan tarihi Rideau Kanalı, 19. yüzyılda inşa edilmiş zamanının en büyük mühendislik harikalarından biri olarak kabul ediliyor. Kanada'nın sembollerinden olan UNESCO Dünya Mirasları Listesinden bulunan kanalda yazları sandal sefası, kışın donduğunda da buz pateni yapabilirsiniz.



OTTAWA / KANADA SAVAŞ MÜZESİ

Kanada’nın ulusal askeri tarihine ait müze 2005 yılında açılmıştır. Müze, kalıcı sergilerinin yanı sıra geçici veya özel sergiler ve birçok kamu etkinliğine ev sahipliği yapmaktadır. Kanada Savaş Müzesi’nde üniforma, madalyon, silahlar, askeri araçlar, jetler dahil olmak üzere yaklaşık 500 bin öge sergilenmektedir. Kanada topraklarında kullanılmış olan silahlarla, soğuk savaş dönemlerinde ait ülkenin yürüttüğü barış destekli operasyonlar da anlatılmaktadır.

OTTAWA / BARIŞ KULESİ

Resmi olarak Zafer ve Barış Kulesi olarak bilinen bu etkileyici saat kulesi, Ottawa’daki Kanada parlamento kompleksinin ana binasını tam ortadan ikiye ayırır şekilde yerleştirilmiş. 92 metrelik saat kulesi, 1916’da yakılan 55 metrelik Victoria Kulesi’nin yerine geçti. Jean Omer Marchand ve John A. Pearson tarafından tasarlanan yapı taş, kumtaşı, bakır ve betondan 1922 yılında inşa edilmiştir.

VANCOUVER / STANLEY PARK

4,04 kilometrekarelik bir alana kurulmuş olan Stanley Park, New York'taki Central Park'tan %10 kadar daha büyük. Park 1888 yılında Lord Stanley of Preston adına açıldı. Her yıl 8 milyon kişi tarafından ziyare edilen ve Kanada’nın en ünlü parklarından biri olan Stanley Park’ın en önemli özelliği içinde yüzlerce yıllık ağaç barındıran bir ormana sahip olması. Bu doğal özellik onu dünyadaki pek çok kent parkından ayırıyor. Şehrin ortasında adeta bir “vaha” olan parkta Siwash Kayalıkları ve Beaver Gölü gibi doğal güzelliklerin yanısıra pek çok sosyal tesis bulunuyor.

VANCOUVER / CAPILANO ASMA KÖPRÜSÜ

1889 yılında hizmete giren köprü, her yıl yaklaşık 800 bin asma köprü meraklısını bünyesine çekmektedir. Toplam uzunluğu 140 metre olan Capilano Asma Köprüsü, sudan tam 70 metre yükseklikte kurulmuştur. George Grant Mackay tarafından tasarlanan otantik köprü Vancouver’le özdeşleşen yapılardan biridir.

QUEBEC / OLD QUEBEC

Kanada’da Fransızca'nın resmi dil olduğu Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec City, 1600'lerden kalma mimarisi ve tarihiyle kendinizi Avrupa'da hissetmenizi sağlar. Kanada'da öğrenci olmak isteyenler için canlı yaşamı, kültür çeşitliliği ve özellikle Laval University ile Universite du Quebec gibi eğitim kurumlarıyla dikkat çeken şehir, halen surlar içerisinde olan tarihi eski merkezi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır. Arnavut kaldırımları, renkli Kış Karnavalı ve canlı müzik mekanları ile Quebec City, tarih meraklılarının ilk adreslerinden biridir. Şehirde görebileceğiniz en önemli yerler arasında Quebec Ulusal Güzel Sanatlar Merkezi ve Quebec City'nin sembolü haline gelmiş Cheteau Frontenac yer alır. 1893 yılında otel olarak hizmete açılan Frontenac Şatosu, görkemli orta çağ mimarisi ile görenleri kendine hayran bırakır.

ALBERTA / BANFF ULUSAL PARKI

Rocky Dağları çevresinde kurulmuş olan Banff Ulusal Parkı, özellikle doğa gezintisi, kampçılık, dağcılık, balıkçılık, snowboard, kayak gibi aktivitelerin yapılabileceği popüler bir turizm bölgesidir. Park, iğne yapraklı ormanları, buzulları, nefes kesen dağ manzaraları ile tüm yıl açıktır ve 3 milyondan fazla ziyaretçi alır. 6641 kilometre karelik bir alanı kapsayan Banff Kanada'nın ilk ulusal parkıdır. Boz ayıların, geyiklerin, bizonların ve kurtların olduğu vahşi yaşam alanlarının yanı sıra içerisinde Louis, Hector ve Moraine gibi çok sayıda gölü, kanyonları, kireç taşı mağaralarını ve Stoney Creek ile Healy Creek gibi kamp alanlarını barındırır.

MONTREAL / NOTRE DAME BAZİLİKASI

Kentin Old Montreal olarak adlandırılan bölümünde Aziz Sulpice Caddesi’nde yer almaktadır. İrlandalı mimar James O'Donnell tarafından tasarlanan neo-gotik tarzındaki Katolik kilise, 1824-1829 yılları arasında inşa edilmiş. Uzunluğu 79, genişliği ise 46 metre olan Notre Dame Bazilikası, ceviz ahşap oymaları, 24 karat altın yıldızlar ile dekore edilmiş kemerli mavi tavanı ve zarif vitray pencereleri ile Kanada’nın gezilecek yerlerinden biridir.



TORONTO / CN TOWER

Toronto'nun en önemli simgesi olarak bilinen CN Tower, 553 metre uzunluğuyla dünyanın ikinci en yüksek kulesidir. Kanada Ulusal Demiryolu Şirketi tarafından yaptırılan kulenin en ilginç yanı içerisinde 360 derece döner bir restorana ev sahipliği yapmasıdır. Kanada'da gezilecek yerler arasında ilk sıralarda yer alan ve eşsiz bir görsel şölen sunan CN Tower, 1976 yılında ziyaretçilere açılmıştır. Öğrenciler için Kanada'da farklı bir deneyim yaşayabileceğiniz CN Tower, modern dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir. Kulede yer alan SkyPod, açık bir günde Niagara Şelalesini ve New York State'i görmenizi mümkün kılarken, cam zemin üzerine kurulmuş gözlemevi, dünyanın en muhteşem manzaralarına ev sahipliği yapar.