Kanada’yı her yönüyle tanımanıza olanak verecek rotalar

Kuzey Amerika kıtasının en kuzey ülkelerinden olan Kanada; eşsiz doğal güzellikleri, kültürel ve tarihi durakları, renkli atmosferler sunan festivalleri ile tüm yerli yabancı turistlere unutulmaz bir tatil deneyimi vaat ediyor. Geniş toprakları ve doğal güzellikleri ile nam salmış olan ülke, teknoloji ve ekonomik açıdan genellikle komşusu olan ABD’ye çok benzetiliyor. Ancak Britanya mirasına olan bağlılığı gibi birtakım ayırıcı özelliklerinin varlığından bahsedebilmek de mümkün.

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Ülkenin En Eski Parkı: Icefields Parkway

Banff Ulusal Parkı olarak bilinen Icefields Parkway, Alberta eyaletinin batısında yer alan doğal güzelliklerden bir tanesi. Parkın etrafında buzullarla beslenen Peyto Gölü ve yüksekliği 1800 metreyi bulan Waputik Dağ sıraları göze çarpıyor. İlk dikkati çeken nokta ise kuşkusuz gölün rengi. Buzul alanın etkisi nedeniyle suya karışan kayalar ve buzul suyu eriyikleri göle turkuaz bir renk katıyor.

Dolayısıyla gölün çevresindeki yeşilin tonları ile beraber kartpostal güzelliğinde müthiş bir manzara ortaya çıkıyor. Kanada tatilinizde, bu doğa harikası parka gelerek sevdiklerinizle birlikte doğa yürüyüşü yapmayı unutmayın.

Muhteşem Manzaralar Sunan Yol: The Cabot Trail

Kanada'nın en ünlü doğal güzelliklerinden bir diğeri de The Cabot Trail. Breton Dağlık Bölgesi'nin yakınında yer alan bu ünlü yol, sunduğu kıyı şeridi, okyanus ve dağ manzarası ile tüm turistleri etkilemeyi başarıyor.

Yol boyunca seyahat ederken, Breton Milli Parkı'nda kamp yapabilir, golf oynayabilir ve patika yol boyunca uzanan esnaf dükkanlarını gezerek zevkinizce alışveriş yapabilirsiniz. Yaylaların doğal güzelliğine karşı bisiklet sürebilir, kano yapabilir veya dilerseniz balina izleme gibi açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz.

En Kalabalık Eyalet: Prens Edward Adası

Maritimes Bölgesi'nde yer alan Prens Edward Adası, Kanada'nın yüz ölçüm açısından en küçük eyaletlerinden birisi. Yemyeşil doğası, kıpkırmızı toprakları ile dikkati çeken ada, daha çok golf tutkunlarının uğrak noktası oluyor. Ancak adada golf dışında daha pek çok etkinlik ve aktivite yapabilme imkanı da mevcut.

Basin Head, adanın en favori kumsallarının başında geliyor. Eğer adayı sadece plaj için tercih ediyorsanız vaktinizin büyük bir kısmını bu kumsalda geçirebilirsiniz. Ancak gezi amaçlı geliyorsanız Elmira Müzesi‘ne, Red Point Provincial Parkı'nı, Fransız Nehri'ni, Kuzey Gölü ve Neufrage Limanı'nı mutlaka görmelisiniz.

Tarih Kokan Mahalle: Old Quebec

Kanada'nın aynı isimli Quebec eyaletine bağlı olan Old Quebec, her yani tarihi ve kültürel değerlerle dolu ünlü bir mahalle. Çoğu zaman Latin Mahallesi ismiyle de anılan bu bölge, turistik öneminden dolayı 19 yüzyıldan beri koruma altına alınmış.

Göz alıcı manzaraları, tarihi evleri, kaleleri ve dar sokakları ile mükemmel bir mirasa sahip olan mahallede, Kanada tatilinizden bir anı olarak saklayabileceğiniz güzel fotoğraflar çektirebilirsiniz.

Ottawa'nın Kalbinde Müze: Kanada Savaş Müzesi

2005 yılında açılan Kanada Savaş Müzesi, Kanada ulusal askeri tarihine ışık tutan koleksiyonları ile tüm ziyaretçilerinde etkileyici bir intiba bırakıyor.

Müzeyi ziyaretiniz esnasında askerlere ait üniforma, silah ve madalya gibi çeşitli araç gereçleri görebileceksiniz. Üstelik müzede, koleksiyonların yanı sıra kültürel etkinlikler ve çeşitli özel sergiler de düzenleniyor.

Ontario'da Yükselen Devasa Yapıt: CN Kulesi

1973-1976 yılları arasında yapılan CN Kulesi, 553 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek 2. kulesi olarak biliniyor. 147 kattan oluşan kulenin içerisinde birbirinden farklı lüks restaurantlara rastlayabilmek mümkün.

Toronto'nun en değerli simgelerinden olan kule, yılda yaklaşık 2 milyon civarında turist çekmeyi başarıyor. Kanada seyahatinizde kuleye gelerek mükemmel manzaraya karşı fotoğraflar çekebilir, ardından da içerisinde yer alan restaurantların birisinde güzel bir yemek yiyebilirsiniz.