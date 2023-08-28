Kapadokya dronla görüntülendi

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile ziyaretçilerin beğenisini kazanan Kapadokya'daki bazı turistik merkezler, FPV dronla görüntülendi.

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Kapadokya’da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı geniş coğrafya, dünyanın dört bir tarafından gelen turistleri ağırlıyor.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bölgede, Kızılçukur ve Kılıçlar Vadisi, Ortahisar, Çavuşin, Uçhisar, Nevşehir kaleleri ile Paşabağı Ören Yeri’nin eşsiz manzarası FPV dronla kuş bakışı kaydedildi.

Yürüyüş turları, at ve arazi araçlarıyla turistlerin keşfe çıktığı vadilerdeki peribacaları, sarının farklı tonlarını yansıtan jeolojik katmanlarıyla dikkati çekiyor.

Gökyüzünden izlendiğinde farklı görünen vadiler, eski yerleşim alanları, tünel ve kayadan oyma tarihi kiliseleri de içinde barındırıyor.

TESADÜFEN KEŞFEDİLEN TARİHİ YAMAÇ YERLEŞİMİ

Nevşehir’de, 2014 yılında kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan ve 20 Temmuz 2020’de turizme açılan kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir ile aynı alandaki Nevşehir Kalesi de FPV dronla görüntülendi.

“Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi” uygulaması sırasında 2014 yılında ortaya çıkarılan tarihi yerleşimin bir bölümü ziyarete açık bulunduruluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, içinde fresklerle bezeli kayadan oyma kilise, geçiş tünelleri ve bine yakın odanın bulunduğu Kayaşehir ve Selçuklu dönemine ait Nevşehir Kalesi’ni gezen konuklar, tarihi dokuyu keşfediyor.

Öte yandan, geçmişte insanların yaşam alanı olmasının yanı sıra savunma amaçlı kullanıldığı bilinen, kayadan oyma yüksek yapılardan olan Ortahisar, Uçhisar ve Çavuşin kaleleri de doğal güzelliğinin yanı sıra görkemli yapılarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

DOĞANIN HEDİYESİ PAŞABAĞLARI ÖREN YERİ

Kapadokya’da en çok ziyaretçi alan turizm merkezleri arasında yer alan Paşabağları Ören Yeri, dokuzuncu yüzyıldan itibaren Hıristiyanların önemli yerleşim ve dini merkezlerinden olması yönüyle biliniyor.

Avanos ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki bu ören yerinde, irili ufaklı çok sayıda peribacasının yanı sıra kayadan oyma şapel bulunuyor.

Fotoğraf meraklılarının ilgi gösterdiği alanlardan olan Paşabağları’ndaki kaya oluşumları ve kanyonlar da FPV dron ile farklı açılardan kayda alındı. (AA)