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Kapadokya’da kar güzelliği

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaza büründü.

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Kapadokya’da kar güzelliği

Kapadokya’da dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı. Yağış, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.

Yer yer 15 santimi aşan kar kalınlığı, Nevşehir merkezde 10 santimetreye kadar ulaştı.

Peribacaları, Göreme başta olmak üzere Ürgüp, Zelve-Paşabağları, Çavuşin ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, beyaz manzarayı fotoğrafladı. (DHA)

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