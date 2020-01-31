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Kapadokya’da kartpostallık görüntüler
Kapadokya’da kartpostallık görüntüler
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışının ardından karlarla kaplı peribacaları kendisine hayran bıraktı.
Seyahat 31 Ocak 2020 - 14:26

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışının ardından peribacaları beyaza büründü.

Foto: İHA

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan peribacalarının karlarla kaplı görüntüleri yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bırakırken karlarla kaplı peribacaları kartpostallık görüntüler verdi.

Foto: İHA

Uçhisar Kalesi ile birlikte Türk Bayrağı’nın muhteşem görüntüsünü gören yerli ve yabancı turistler de burada bol bol fotoğraf çekmesi dikkatlerden kaçmadı.

Foto: İHA

Uçhisar'da bir otel müdürü olarak görev yapan Gülten Güler yaptığı açıklamada, karlarla kaplı peribacalarının yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bıraktığını söyledi.

Foto: İHA

Güler, “ Kar tabi ki tüm ülkeye her yere yakışıyor ama Kapadokya'ya tabi ki daha çok yakışıyor. Peribacalarına baktığımız zaman sanki beyaz gelinliğini giymiş muhteşem görüntüler veriyor. O anlamda da tabi ki ayrı bir güzellik veriyor. Yabancı turistler kar yağdığı zaman daha fazla geliyor. Hatta sadece fotoğraf çekinmek için gelen turistler bile var” dedi.

Foto: İHA

Son güncelleme: 14:35 - 31.01.2020
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