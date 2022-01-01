Kapadokya’da turistler 2022’nin ilk güneşini gökyüzünde karşıladı

Yeni yılı tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle bezeli Kapadokya'da karşılayan yerli ve yabancı turistler, yılın ilk gününde gökyüzünde uçuş heyecanı yaşadı.

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Tarihi ve kültürel dokusuyla yılda milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya’da bu yılbaşında da doluluk oranı yüzde 100’ü buldu.

Yeni yıla Kapadokya’da giren yerli ve yabancı turistler yılın ilk güneşini ve Kapadokya’yı gökyüzünden izleme imkânı buldu.

Sabahın ilk saatlerinde havalanan sıcak hava balonuna binen Ayşe-Selahattin Şimşek çifti, “Bu bizim evli olarak geçirdiğimiz ilk yeni yılımız. Bizim için ayrı bir deneyim oldu. Hayallerimizi yeni yılın ilk gününde gerçekleştirmek çok güzel bir duygu. Yeni yılın ilk gününde bu tarihi anı birlikte yaşamak istedik. Yeni yıla böyle başlayarak sonuna kadar böyle devam etmeyi düşündük” dedi.

Ankara’dan giden Gülşah Bayraktar da “Geçen yıl yaşadığımız kötü günleri bu yıl yaşamak istemiyoruz. Umarım bu yıl daha güzel, mutlu ve huzurlu olur” diye konuştu.

Balon pilotu Nejat Öksüz ise “2022’nin başarılı, mutlu ve sağlıklı geçmesini temenni ediyorum. Buradaki misafirlerimize gökyüzünde görsel bir şov sunarak, 2022’nin ilk gününü taçlandıracağız” ifadelerini kullandı. (İHA-DHA)